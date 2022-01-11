Продали едва ли не все зерно: Украина увеличила экспорт агропродукции на 25%

В 2021 году Украина увеличила экспорт агропродукции на 25%. Больше всего этому поспособствовало наращивание продаж зерна. Из-за чего, по мнению экспертов, в Украине его практически не осталось – вплоть до того, что печь хлеб в стране уже практически не из чего.

О наращивании импорта сообщили в "Украинском клубе аграрного бизнеса" (УКАБ). Там отметили, что в 2021 году Украина продала за границу агропродукции на общую сумму 27,8 млрд долларов.

"Это составляет 41% общеукраинского экспорта. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 25%", – рассказали в УКАБ.

Что Украина продавала больше всего

Главным экспортируемым агротоваром Украины в 2021 году стала продукция растениеводства. Она обеспечила 56% всех продаж, принеся 15,6 млрд долларов.

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При этом в УКАБ подчеркивают: основным продуктом, обеспечившим такую выручку, стало зерно."Такого показателя удалось добиться за счет торговли зерновыми культурами", – отметили эксперты.

Далее следует жиры и масла растительного и животного происхождения. Их доля в экспорте составила 25%, что обеспечило 7,1 млрд долларов. "В данном сегменте больше всего было экспортировано подсолнечное масло", – рассказали в УКАБ.

Из сегмента готовых продуктов в прошлом году было экспортировано продукции на 3,8 млрд долларов, что составляет 14% украинского экспорта продукции АПК. Основу экспорта составил жмых подсолнечника, который идет как готовый корм для животных.

Сколько зерна продала Украина

По состоянию на 6 января 2022 года, из страны было вывезено 33,198 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,791 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, сообщила пресс-служба Минагрополитики. В частности, на 3,596 млн тонн был увеличен экспорт украинской пшеницы – до 16,102 млн тонн. Помимо этого увеличились продажи:

ячменя – на 1,42 млн тонн, до 5,196 млн тонн;

ржи – на 119,8 тыс. тонн, до 121,5 тыс. тонн;

кукурузы – на 1,805 млн тонн, до 11,536 млн тонн.

В Украине практически не осталось зерна для выпекания хлеба

В Украине могут ввести ограничения на продажу пшеницы за границу. Причина – дефицит зерна, пригодного для выпечки хлеба.

По данным эксперта в области сельского хозяйства Ларисы Гук, на конец 2021 года в Украине осталось всего 800 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Этого явно недостаточно для обеспечения потребностей страны.

По словам Гук, сказанными для ZN.UA, решение о том, какими именно будут ограничения на экспорт пшеницы, власти, скорее всего, примут в январе 2022 года. На данный момент рассматриваются несколько сценариев:

введение граничных объемов экспорта продовольственной пшеницы;

введение экспортных пошлин на вывоз пшеницы.

Главной причиной сложившейся ситуации является бесконтрольная продажа зерна за границу, отмечает Гук. Это привело к тому, что вывозилось преимущественно продовольственное зерно. Поэтому, по ее словам, точного ответа на простой вопрос,сколько в стране осталось высококачественной пшеницы, не знает никто.

Эксперт допускает, что в сложившихся условиях пекари могут сознательно пойти на снижение качества своей продукции – и начать печь хлеб из низкокачественной муки. Более того, в ход вполне может пойти и фуражное зерно (обычно идет на корм для животных).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кабинет министров внес батон и подсолнечное масло в список продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость. Теперь продающие эти товары компании должны заранее декларировать повышение цены на них.

Кроме того, им также запрещается устанавливать наценку свыше установленной нормы. Она составляет 10%.