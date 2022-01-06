Украина нарастила продажу зерна – настолько, что печь хлеб уже практически не из чего

Украина нарастила экспорт зерна по сравнению с прошлым годом. Так, по состоянию на 6 января 2022 года, из страны было вывезено 33,198 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,791 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. В то же время эксперты отмечают: зерна было продано слишком много – настолько, что печь хлеб в стране уже практически не из чего.

О наращивании продаж сообщила пресс-служба Минагрополитики. В частности, на 3,596 млн тонн был увеличен экспорт украинской пшеницы – до 16,102 млн тонн. Помимо этого увеличились продажи:

ячменя – на 1,42 млн тонн, до 5,196 млн тонн;

ржи – на 119,8 тыс. тонн, до 121,5 тыс. тонн;

кукурузы – на 1,805 млн тонн, до 11,536 млн тонн.

В Украине практически не осталось зерна для выпекания хлеба

В Украине могут ввести ограничения на продажу пшеницы за границу. Причина – дефицит зерна, пригодного для выпечки хлеба. По данным эксперта в области сельского хозяйства Ларисы Гук, на конец 2021 года в Украине осталось всего 800 тыс. тонн продовольственной пшеницы, чего явно недостаточно для обеспечения потребностей страны.

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По словам Гук, сказанными для ZN.UA, решение о том, какими именно будут ограничения на экспорт пшеницы, власти, скорее всего, примут в январе 2022 года. На данный момент рассматриваются несколько сценариев:

введение граничных объемов экспорта продовольственной пшеницы;

введение экспортных пошлин на вывоз пшеницы.

Главной причиной сложившейся ситуации является бесконтрольная продажа зерна за границу, отмечает Гук. "Экспортеры умудрились подписать меморандум с властями и получили разрешение на вывоз 25,3 млн тонн пшеницы без разделения на продовольственную и фуражную (предназначенную для скота. – Ред.)", – рассказывает она.

Это привело к тому, что вывозилось преимущественно продовольственное зерно. Поэтому, по ее словам, точного ответа на простой вопрос,сколько в стране осталось высококачественной пшеницы, не знает никто.

Эксперт допускает, что в сложившихся условиях пекари могут сознательно пойти на снижение качества своей продукции – и начать печь хлеб из низкокачественной муки. Более того, в ход вполне может пойти и фуражное зерно.

"Есть еще почти 1,5 млн тонн пшеницы 3-го класса. Не идеально, но все же. Плюс фураж (а что вы хотели?)", – отметила Гук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кабинет министров внес батон и подсолнечное масло в список продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость. Теперь продающие эти товары компании должны заранее декларировать повышение цены на них.

Кроме того, им также запрещается устанавливать наценку свыше установленной нормы. Она составляет 10%.