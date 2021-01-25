Який справжній потенціал приватизації в Україні? Лише у 2020 році, незважаючи на кризу та пандемію, нам вдалося залучити 3 млрд гривень! Але у 2021 можна у 4 рази більше!

Розкрити та повністю реалізувати такий величезний потенціал можна через комплексну реформу приватизації, що забезпечить майнові права держави, захистить інтереси приватних інвесторів, а також спростить процеси та процедури приватизації! Це відкриє державі нові можливості залучення інвестицій, створення нових робочих місць та покращення економіки.

Фонд державного майна разом з групою народних депутатів Верховної Ради України Роксоланою Підласою та Офісом простих рішень та результатів розробили таку реформу! Ми пропонуємо комплексний законопроєкт з приватизації: зміни торкнуться 27 законодавчих актів і трьох кодексів окремими проєктами. Новації законопроєкту передбачають спрощення передачі об’єктів на приватизацію та забезпечення її прозорості, захист прав інвесторів та інтересів держави, а також ліквідацію практики "тіньового" менеджменту.

Крім того, законопроєкт передбачає трансформацію Фонду держмайна у єдину юридичну особу, а управління Фондом буде здійснювати колегіальний орган – Правління Фонду. Ці новації зроблять нашу діяльність більш прозорою та підзвітною.

Ми пропонуємо стимулювати процес приватизації через розподіл коштів між державними органами та органами місцевого самоврядування. 10% коштів від приватизації об’єктів малої приватизації спрямовуються до бюджетів місцевого самоврядування. Це зменшить рівень спротиву на місцях та дозволить замість непотрібних та нецільових активів отримати кошти на корисні речі.

Наші пропозиції вже пройшли широке експертне обговорення, отримали позитивні оцінки від представників 14 бізнес-асоціацій та були підтримані Національною Радою Реформ при Президентові України. Сподіваємося, Верховна Рада України підтримає ці законопроєкти, адже завдяки ним держава зможе отримати 12 млрд гривень вже цьогоріч!

4572 - зміни до Закону України "Про Фонд державного майна України" та інших законодавчих актів - https://bit.ly/35enqu7

4573 - зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу - https://bit.ly/2MF8Oxm

4574 - зміни до Податкового кодексу - https://bit.ly/38iQFxw

4575 - зміни до Бюджетного кодексу - https://bit.ly/2XhVXDa

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