ПриватБанк передает кредиты клиентов коллекторам: банк объяснил свои действия

В Украине ПриватБанк может в отдельных случаях передать кредиты своих клиентов коллекторским компаниям. Такие действия, как отмечают в банке, соответствуют действующим законам.

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Об этом говорится в ответе "Привата" на специализированном форуме "Минфин". "С целью повышения эффективности работы с просроченной задолженностью и в случаях экономической нецелесообразности применения внутренних процедур Банк привлекает к сотрудничеству коллекторские компании. В случае уступки права требования по кредиту, погашение задолженности осуществляется согласно указаниям нового кредитора", - говорится в сообщении.

ПриватБанк организовал работу с просроченной задолженностью в соответствии с Законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О потребительском кредитовании" и регулятивными документами Национального Банка Украины и Кабинета Министров Украины.

Для работы с просроченной задолженностью созданы внутренние подразделения. Подразделения начинают работу с первого дня просрочки, принимают все необходимые меры для взыскания задолженности.

Кроме того, ПриватБанк меняет правила использования кредитных средств для некоторых клиентов. Если банку кажется, что операции могут быть с высоким риском или что клиенту будет сложно погасить долг, ему могут запретить переводить кредитные средства или снимать наличку с кредитки.

OBOZREVATEL писал ранее, что ПриватБанк без предупреждения блокирует счета украинцев и отказывает в обслуживании – детали.