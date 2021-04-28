ПриватБанк и Ощадбанк продадут: что будет с вкладами украинцев

Ощадбанк и ПриватБанк уже не первый год находятся в приватизационных списках. В первом все вклады програнтированы государством в полном объеме, так говорится в законе. Но это собираются изменить. Так, если в капитал госбанка зайдут частники, финучреждение переведут в Фонд гарантирования вкладов.

Об этом говорится в материале "Сегодня". "Фонд – это государственное учреждение, он не может обанкротиться, это не какая-то частная страховая компания. Если там не будет хватать денег, то государство будет каким-то образом предоставлять эти деньги", – поясняет советник Офиса президента Тимофей Милованов.

В НБУ говорят, что гарантии сохранения вкладов сейчас не подкреплены соответствующими расходами в госбюджете. "Эта норма – что государство гарантирует все вклады Ощадбанка – на самом деле несколько декларативная. Ну не было соответствующей строчки в бюджете, которая бы ей соответствовала", – говорит член Совета Нацбанка Василий Горбаль.

По его словам, переход Ощадбанка в Фонд гарантирования не несет рисков. Да и ситуация на банковском рынке стабильна, как никогда, что подтверждают эксперты. "Все банки на текущий момент или практически все достаточно капитализированы, стабильны, управляются правильно и надзор присутствует", – говорит банкир Руслан Спивак.

Это означает, что за депозиты можно не переживать. Но есть и другие направления: что будет с платежками за коммунальные расходы и пенсиями? У госбанков в Украине есть большая социальная миссия: принимать платежи от населения с минимальной комиссией, доставлять пенсии.

"Будут ли частные собственники выполнять роль социального казначейства? Конечно, нет. Они откажутся от этих всех услуг, сократят отделения. Те пенсионеры, для которых "Ощад" – единственное окно, чтобы оплатить коммуналку, будут лишены этой услуги", – сказал экономист Алексей Кущ.

Многие специалисты уверены в том, что отделений Ощадбанка и ПриватБанка в случае приватизации станет значительно меньше. Впрочем, сторонники привлечения в банковскую систему частных инвесторов уверяют, что это не станет проблемой, а пенсионерам не придется осваивать интернет.

"Сегодня многие банки активно развивают передвижные мобильные отделения, которые позволяют приехать в самое отдаленное село и предоставить полный спектр обслуживания клиентов. Это получение пенсий, банкоматное обслуживание, кредитование. Физические монолитные здания заменятся на мобильные бригады", – говорит банкир Руслан Спивак.

Ранее генеральный директор украинской инвестиционной компании "Dragon Capital" Томаш Фиала заявил, что продажа ПриватБанка в данный момент невозможна из-за проблемного портфеля кредитов бизнесу и судебных споров с бывшими владельцами. Он добавил, что у Ощадбанка также есть потенциал для приватизации, однако есть еще много работы, например улучшить операционную эффективность бизнеса.

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