ПриватБанк через несколько недель изменит правила: чего ждать

ПриватБанк, как и другие банки, с 1 июня могут отменить кредитные каникулы, это возможно не оплачивать кредиты и при этом не сталкиваться со штрафами и пеней. Решение о кредитных каникул большинство банков приняли до конца мая.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Практически все крупные банки с начала войны и до конца мая ввели кредитные каникулы. Проще говоря, клиентам разрешили пока не платить по кредитам. Но вот проценты за использование долга начисляют, их размер снизили в два раза (примерно до 1,7%).

С 1 июня обязательство погашать кредиты (с уже начисленными процентами) вероятно вернут. А это значит, что тех, кто не будет вовремя вносить средства, ожидают штрафы и пени за просрочку платежей. И их размер, зависимо от банка, может достигать более 30% годовых

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Окончательное решение о том, продолжать ли кредитные каникулы с 1 июня еще не принято, рассказывает OBOZREVATEL Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка. В любом случае банк предложит какой-то вариант для тех, кто по объективным причинам не может выполнять свои обязательства. Возможно, это будет реструктуризация.

"Окончательное решение еще не принято. Пока ничего об этом сказать не могу. Но хочу сказать, что есть возможность реструктуризации и тех клиентов, которые по объективным причинам не могут возвращать кредитные средства, просто так не оставят с их проблемами. Будут разработаны варианты", – говорит Серга.

Большая проблема для всех украинских банках – что делать с кредитами клиентов во временно оккупированной территории. Они, разумеется, не платят и платить возможности нет. Банкоматы не работают, цены на продукты там взлетели, а число рабочих мест резко сократилось.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ПриватБанк с 1 мая переведет все деньги со счетов Бонус+ на нужды армии. Клиенты могут потратить эти деньги на покупки у партнеров банка, или же деньги переведут на нужды Вооруженных сил Украины.