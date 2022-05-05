"Приват" и другие банки через несколько недель изменят правила для украинцев: что будет с кредитками

В Украине каникулы по кредитам, которые большинство банков запустило с начала полномасштабной войны, закончатся уже 1 июня. Новые условия банки еще не презентовали и продолжают разрабатывать, однако финансовой возможности сохранить каникулы нет. Условия придется ужесточать.

О том, почему и для кого ужесточат правила, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине практически все крупные банки с начала войны и до конца мая ввели кредитные каникулы. Проще говоря, клиентам разрешили пока не платить по кредитам. Но вот проценты за использование долга начисляют, их размер снизили в два раза (примерно до 1,7%).

С 1 июня обязательство погашать кредиты (с уже начисленными процентами) вероятно вернут. А это значит, что тех, кто не будет вовремя вносить средства, ожидают штрафы и пени за просрочку платежей. И их размер, зависимо от банка, может достигать более 30% годовых

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Окончательное решение о том, продолжать ли кредитные каникулы с 1 июня еще не принято, рассказывает OBOZREVATEL Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка. В любом случае банк предложит какой-то вариант для тех, кто по объективным причинам не может выполнять свои обязательства. Возможно, это будет реструктуризация.

"Окончательное решение еще не принято. Пока ничего об этом сказать не могу. Но хочу сказать, что есть возможность реструктуризации и тех клиентов, которые по объективным причинам не могут возвращать кредитные средства, просто так не оставят с их проблемами. Будут разработаны варианты", – говорит Серга.

Большая проблема для всех украинских банках – что делать с кредитами клиентов во временно оккупированной территории. Они, разумеется, не платят и платить возможности нет. Банкоматы не работают, цены на продукты там взлетели, а число рабочих мест резко сократилось.

Финансовая система первая принимает на себя удар любого кризиса, также произошло и с войной. Украинцы в первую очередь бегут в банкоматы и отделения: снимать депозиты и обналичивать счета. Банки потеряли часть своих активов, столкнулись с ростом количества невозвратов кредитов. Но, несмотря на все проблемы, продолжают работать.

Несколько недель назад финансовые учреждения вынуждено вернули проценты за пользование кредитными средствами (речь идет о "Моно" и "Привате"), но каникулы все-таки сохранили. Отметим, как и раньше, проценты начинают начислять после окончания льготного периода (у каждого банка он свой).

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас рассказывает OBOZREVATEL: "Абсолютно все украинские банки добровольно согласились ввести кредитные каникулы. НБУ издал нормативный акт, однако это было всего лишь рекомендацией. Никто не может заставить банк продолжить такую "паузу" в уплате кредита".

Есть и другая проблема: депозиты продолжают в полоном объеме и с процентами выплачивать клиентам. Поэтому, если украинцы не будут возвращать свои кредиты, у банка могут возникнуть проблемы с выполнением своих обязательств.

"Я много общаюсь с председателями правления банков. Многие уже отмечают, что украинцы, которые сохранили свою работу и находятся в регионах, где нет интенсивных военных действий, прикрываясь военным положением также не погашают свои кредиты", – говорит Дубас.

Оценки эксперта также соответствуют и планам "Привата". По словам Дубаса, в ближайшее время банки предложат реструктуризацию и кредитные каникулы только для тех клиентов, которые из-за войны потеряли финансовую возможность выполнять свои обязательства. А вот остальные должны будут платить.

"Я думаю, что банки будут более тщательно подходить к ситуации. Чтобы не было злоупотреблений. Тем, кому нужно сделать кредитные каникулы, их сделают, а те, кто может платить, должны платить", – говорит Дубас.

В то же время финансовый аналитик Василий Невмержицкий считает, что деньги в банках есть, а кредитные каникулы следует продолжить. "На корсчетах больше 200 млрд грн. Национальный банк оперативно дает кредитование... Ликвидности хватает. Ситуация с кредитными картами – я считаю, что если будет продолжаться военное положение, каникулы будут продолжаться и дальше. При этом банки будут разговаривать со всеми своими клиентами, чтобы понимать, может ли он платить, сколько может платить, все-таки каникулы продлят.", – говорит эксперт.

Если с 1 июня кредитные каникулы для вас отменят, при этом вы не имеет возможности платить, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы (Торгово-промышленная палата признала в Украине ситуацию форсмажора), стоит обратиться в свой банк и попросить программу реструктуризации.

Платежи могут разбить, срок погашения кредита увеличить. В этом заинтересован и сам банк: чем больше людей готовы возвращать долги, тем лучше финансовые показатели финансового учреждения. Украинские банки, несмотря на наличие жалоб, и до войны не отказывались от того, чтобы пойти навстречу своим клиентам. Теперь же в отдельных случаях это будет единственным выходом не перевести клиента в группу "неплатежеспособных".