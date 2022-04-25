ПриватБанк через несколько дней закроет часть счетов: клиенты могут потратить деньги, или их отдадут армии

ПриватБанк с 1 мая переведет все деньги со счетов Бонус+ на нужды армии. Клиенты могут потратить эти деньги на покупки у партнеров банка, или же деньги переведут на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба банка. На счетах Бонус+ накопилось около 600 млн грн. Деньги зачисляли за покупки в магазинах партерах "Привата". При этом бонусы можно потратить только на покупки в этих же сетях.

"Уже с 1 мая программа перестанет работать, все неиспользованные остатки на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановления Украины", – отмечают в банке.

Отметим, те украинцы, которые хотят передать свои деньги со счетов Бонус+, сделают это автоматически. Если же есть желание потратить накопленные бонусные гривни, это можно сделать, в том числе, онлайн.

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Отметим, многие украинцы все еще не получили обещанную помощь от государства в 6500 грн по программе єПідтримка, хотя определенное для ее зачисления время уже прошло. Как объяснили в ПриватБанке, есть задержки в финансировании госпрограммы, поэтому нужно подождать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.