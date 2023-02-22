Прежних цен больше нет: на квартиры в Киеве выставили новые ценники

За последний месяц на вторичном рынке недвижимости Киева выросли цены. Так, квадратные метр подорожал на 346 грн – с 49 825 грн до 50 171 грн. При этом самыми популярными ценами являются 39 000 грн и 41 600 грн – по 7,9% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из них.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: также часто встречается цена в 44 200 грн – 7,6% объявлений.

Кроме того, киевляне часто оценивают свои "квадраты" в 46 800 грн – 7,2%. А также в:

49 400 грн – 6%;

52 000 грн – 5,7%

36 400 грн – 5,3%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" в 7 800 грн, 114 400 грн и 130 000 грн. Таких объявлений всего по 0,1%.

Где дешевле всего

Самые низкие цены на "квадрат", по данным аналитиков, в Деснянском районе – 39 712 грн. Далее идут:

Святошинский – 46 182 грн;

Оболонский – 46 695 грн;

Днепровский – 46 890 грн;

Дарницкий – 48 013 грн.

Дороже всего квадратный метр стоит в Печерском районе – 81 411 грн. За ним следуют:

Шевченковский – 60 027 грн;

Голосеевский – 58 951 грн;

Соломенский – 53 085 грн;

Подольский – 49 002 грн.

Как изменились цены за год

За год же цены на столичную недвижимость выросли на 1 023 грн за "квадрат" – с 49 148 грн до 50 171 грн. А вот за последние 6 месяцев цены снизились почти на 3 000 грн – с 53 012 грн до 50 171 грн.

Квартиры дешевеют только в Киеве

Примечательно, что, по данным ЛУН, за последние 3 месяца Киев стал единственным городом в Украине, в котором подешевело жилье. Тем не менее его стоимость по-прежнему самая высокая в стране – готовая 1-комнатная квартира с ремонтом стоит в среднем 3,2 млн грн.

На втором месте – с большим отставанием – идет Львов, 2,1 млн грн. На третьем – Одесса. Здесь готовые "однушки" стоят в среднем 1,7 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине – прежде всего на вторичном рынке. По прогнозам, вверх цены пойдут в конце марта-начале апреля. Таким образом, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.

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