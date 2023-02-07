Квартиры подешевели на 400 тыс. грн: где в Украине снизились цены

За последние 3 месяца Киев стал единственным городом в Украине, в котором подешевело жилье. К примеру, цены на 1-комнатные квартиры снизились на 400 тыс. грн (12%). Тем не менее, стоимость жилья в столице по-прежнему самая высокая в стране – та же готовая 1-комнатная квартира с ремонтом стоит в среднем 3,2 млн грн.

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Об этом сообщает ЛУН. Отмечается: в других городах цены остались на прежнем уровне.

"Интересно, что цены Ужгорода на трехкомнатные квартиры от владельцев в среднем на 1000 долларов дороже, чем в Одессе. Близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом", – рассказывают специалисты.

На квартиру нужно не меньше миллиона

В целом же, отмечается, по состоянию на февраль 2023 года покупка готовой 1-комнатной квартиры с ремонтом украинцам практически во всех больших городах обойдется минимум в 1 млн грн. Исключений всего 3:

Кропивницкий – 940 тыс. грн;

Запорожье – 920 тыс. грн;

Кривой Рог – 480 тыс. грн.

Где дороже всего

Дороже всего жилье стоит в Киеве – 3,2 млн грн. На втором месте – с большим отставанием – идет Львов, 2,1 млн грн.

На третьем – Одесса. Здесь готовые "однушки" стоят в среднем 1,7 млн грн.

Одни цены для всей страны

Если не брать во внимание лидеров и аутсайдеров рейтинга, для остальных регионов Украины цены на жилье установились на приблизительно одном уровне. В частности:

в идущей на 4 месте Виннице 1-комнатные квартиры стоят 1,6 млн грн;

в идущем 20-м Николаеве – 1 млн грн.

Чего ожидать

В то же время, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине – прежде всего, на вторичном рынке. По прогнозам, вверх цены пойдут в конце марта-начале апреля. Таким образом, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.

"Возможные изменения начнутся в конце марта-начале апреля. В некоторых сегментах жилой недвижимости на вторичном рынке цены могут незначительно вырасти. Первичный рынок будет восстанавливаться более постепенно, учитывая, что рисков на нем больше и покупатель будет находиться в большем ожидании", – рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в Украине за год средняя цена квадратного метра выросла примерно на треть. По сравнению со стоимостью в декабре 2021 года и декабре 2022-го, медианная цена на первичке по стране повысилась на 29% и составила 28 534 грн/кв. м.

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