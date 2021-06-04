Правление IBOX Bank провело рабочую встречу с третьим президентом Украины Виктором Ющенко

Председатель правления Петр Мельник и акционер банка Алена Шевцова провели рабочую встречу с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

Об этом стало известно из веб-сайта банка. На встрече обсуждались актуальные вопросы банковской отрасли, в том числе активное развитие финтех-инструментов и вопросы поэтапного снижения комиссии интерчейндж, принятого в рамках совместного меморандума Национального банка и платежных систем Mastercard и Visa.

"Очень рады получить советы и экспертизу от одного из самых опытных банкиров страны и человека, который, создав СЭП, сделал украинский финтех вообще возможным. Для Айбокс Банка как транзакционного банка это большая честь и ключевой опыт", – заявила акционер IBOX Bank Алена Шевцова.

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Кроме того, на встрече были подняты вопросы особенностей макроэкономической деятельности, а также формализации и качественного сотрудничества с нерезидентами.

"Технологические украинские банки – одна из главных экономических "точек входа", которые открывают Украину для иностранных компаний. Для IBOX Bank принципиально важно эффективно работать и в этом направлении. Именно поэтому мы очень благодарны Виктору Андреевичу за советы и рекомендации", – рассказал председатель правления АО "АЙБОКС БАНК" Петр Мельник.

Напомним, на прошлой неделе IBOX Bank посетил V международный GR-Форум в Стамбуле, а в конце мая анонсировал совместный финансовый продукт вместе с Moneyveo.