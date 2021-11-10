Потерял $50 млрд за пару дней: почему богатство Илона Маска упало

Американский бизнесмен Илон Маск на текущей неделе потерял уже $50 млрд. Это произошло после того, как акции компании Tesla Inc. падали второй день подряд. Несмотря на потерю такой суммы, Маск продолжает возглавлять рейтинги богатейших от Bloomberg и Forbes.

Кстати, это самое крупное падение (произошедшее в столь короткие сроки) в истории индекса миллиардеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Началось все с того, что на выходных миллиардер разместил для своих подписчиков в Twitter опрос, нужно ли ему продать 10% своих акций Tesla. Большинство проголосовало за продажу. Решение моментально ударило по стоимости акций компании – их цена на рынке упала на 5%.

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После это последовали новости о том, что брат Маска Кимбал продал акции незадолго до опроса. В завершение вышел инсайдерский отчет о Майкле Берри, инвесторе. Он указал, что Илон Маск, возможно, захочет продать акции, чтобы покрыть свои личные долги.

В результате акции Tesla упали в цене 9 ноября на 11,99%. Это падение самое большое для американской компании за весь 2021 год.

Падение состояние сокращает отрыв Маска от бизнесмена Джеффа Безоса до $83 млрд. Хотя совсем недавно "пропасть" между ними составляла целых $143 млрд.

Невзирая на спад, состояние Илона Маска в 2021-м выросло на 70% благодаря росту Tesla на фоне сильного роста доходов и объемов поставок, а также более высокой оценки SpaceX. Рыночная капитализация Tesla оставалась выше $1 трлн.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что Федеральный суд США принял решение в пользу компании Илона Маска SpaceX и отклонил иск Blue Origin Джеффа Безоса касательно контракту с NASA. Речь идет о полете на Луну.