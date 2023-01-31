Поставщики продуктов в Украине уклонялись от налогов: БЭБ проверяет причастность семьи депутата Рады

Несколько компаний, которые выиграли государственные тендеры на поставку продуктов питания в 2022 году, уклонились от уплаты налогов почти на 400 млн грн. К схеме может причастна семья народного депутата Украины.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Имя депутата не сообщается, однако указано, что он является главой одной из фракций Верховной Рады.

"Компании, победители государственных закупок, в 2022 году поставляли продукты питания для государственных структур... БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады", – говорится в сообщении.

В БЭБ также рассказали работала схема. Поставщики продуктов, зарегистрированные, в частности, в Одесской области, закупали свой товар за наличные средства. А по документам такие операции проводили как закупки от других предприятий (некоторые из которых имеют признаки фиктивности).

По результатам расследования уже был наложен арест на 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков. В ходе следственных действий детективы БЭБ провели 20 обысков.

"Фигуранты допрошены, назначены 5 судебных экспертиз с целью подтверждения размера ущерба, объявлено более 90 определений следственных судей о временном доступе к документам. Досудебное расследование... осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора", – отметили в БЭБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили несколько компаний из Кировоградской и Харьковской областей, которые подали заявки на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). В результате удалось не допустить растрату 66,5 млн грн бюджетных средств.

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