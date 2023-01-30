Тимошенко должна уйти на пенсию: попала в два скандала и устроила травлю журналистов

Глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко в 2023-м уже умудрилась попасть в два крупных политических скандала. С одной стороны, как уже писал OBOZREVATEL, ее зять и сват Артур и Леонид Чечеткины оказались причастными к фактически монопольным поставкам продуктов Минобороны, а с другой – сама Тимошенко в разгар полномасштабной войны отправилась на частный пляж одного из самых дорогих курортов мира в Дубае. Выяснилось, что заработанные на армии деньги семья политика тратит на элитных курортах.

Видео дня

Все семейство Тимошенко в полном составе переселилось на роскошные виллы в ОАЭ. Сама Юлия Владимировна в прошлом году в Эмиратах провела целый месяц, а в этом году – как минимум несколько недель. И вместо того, чтобы понести политическую ответственность, глава "Батьківщини" фактически организовала травлю журналистов УП, которые и обнаружили ее на пляже.

Тимошенко устроила травлю журналистов

Вместо того, чтобы посыпать голову пеплом и писать заявление об отставке, Тимошенко в лучших традициях тоталитарных партий организовала информационную атаку на журналистов. Приближенные к "Батьківщині" блогеры и члены их парламентской фракции начали распространять фото главреда УП Севгиль Мусаевой вместе с одним из бизнесменов, "Украинскую правду" бездоказательно обвиняли в сотрудничестве с олигархами и очернением "честного имени оппозиционерки".

По принципу "лучшая защита – нападение", "Батьківщина" пытается обвинить журналистов в предвзятости. Их попытались связать и с "Нафтогазом" (хотя именно УП одна из первых публиковала данные о премиях Коболева, результаты аудита), и с олигархами.

А вот отпуск Тимошенко в разгар войны ее сторонники не комментируют. Боты атакуют журналистов в соцсетях, распространяют фейковые обвинения. Делают все, чтобы сместить внимание от самой Тимошенко, к журналистам.

Параллельно запускают еще одну версию: якобы скандал организовал Офис президента, конечно, чтобы нейтрализовать такого мощного конкурента как Юлия Владимировна.

Еще один нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко решил перевести внимание на самого журналиста-расследователя Михаила Ткача. Мол, а где он находился в течение первых 100 дней войны.

Тимошенко и ее зять Чечеткин: как заработанное в Украине отправились тратить в ОАЭ

Если бы в Украине проводили соревнования по политическим договорнякам, Тимошенко стала бы абсолютной чемпионкой. Будучи в оппозиции, она умудрялась лоббировать своих менеджеров в госкомпании, получала места в правительстве. Даже небольшая фракция в парламенте – возможность торговать голосами своих депутатов.

Яркий пример: голосования за госбюджет на 2021-й. Оппозиционной фракции "Батьківщина" дала 12 голосов за главный финансовый документ страны. Такое голосование – нонсенс. Оппозиция традиционно не поддерживает бюджет коалиции (или монобольшинства), так как не берет на себя ответственность за решения власти. К примеру, "Европейская солидарность", "Голос" и даже ОПЗЖ не дали ни одного голоса "за".

А фракция Тимошенко свои голоса отдала и вскоре получила возможность назначить руководителя в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗК). Юлия Владимировна сама призналась, что "рекомендовала" своего человека. "Я могу твердо сказать, что мы предложили специалиста на эту должность (главы ГПЗКУ. – Ред). Я думаю, что человек, который возглавляет корпорацию, в ближайшее время будет гордиться ее работой", – сказала Тимошенко в эфире одного из телеканалов в 2021-м

И вот спустя чуть меньше года менеджер Юлии Владимировны Андрей Власенко с позором попытался сбежать из Украины, в корпорации разоблачили несколько крупных схем, которые привели к миллиардным потерям. Более того, как уже писал OBOZREVATEL, делами ГПЗКУ занимался не только Власенко, но и зять Тимошенко Артур Чечеткин в качестве неофициального куратора. Им также занялись правоохранители (пока безрезультатно).

Уже этого факта хватило бы, чтобы Тимошенко навсегда ушла из политики. Но политическая ответственность не наступила. Юлия Владимировна продолжила рассказывать о "зубожінні" украинцев, неправильных тарифах на коммуналку.

Коррупционные скандалы сопровождают Юлию Владимировну весь период ее политической карьеры. Но юридически привлечь ее к ответственности не удавалось. Это не отменяет обязанность понести политическую ответственность.

Зять Тимошенко Артур Чечеткин после того, как стал членом семьи экс-премьера, очень быстро превратился в успешного бизнесмена. Он зарабатывал в Украине, делал все, против чего выступала Тимошенко.

Пока Юлия Владимировна яро выступала против рынка земли, ее зять скупил 46 га в Киевской области. Он зарабатывал на госпредприятиях, по информации OBOZREVATEL, имеет отношение к поставкам в армию. При этом после начала полномасштабной войны Чечеткин в Украине появляться перестал.

Журналисты за время большой войны замечали его в Вене, куда также приезжала Тимошенко, блогеры размещали видео с ним из парижского клуба, также он регулярно появляется в ОАЭ. Хотя по закону украинцы призывного возраста и пригодные к военной службе должны находиться в стране до тех пор, пока не закончится военное положение.

Тимошенко сама поставила крест на своей карьере

Юлия Тимошенко – один из авторов украинской политической системы, которая погрязла в коррупционных договоренностях, переплелась с крупным бизнесом и годами уничтожала государственные институты. И пока избиратели Тимошенко читали о том, как она борется за социальные стандарты, сама лидер "Батьківщини" провела начала года на закрытом пляже в Дубае.

Ни полномасштабная война, ни падение доходов украинцев не помешали Юлии Владимировне отправиться на отдых к своей семье: дочери, зятю и супругу, которые обосновались на элитных виллах в Дубае. Расследование УП вызывает целый ряд вопросов:

почему зять Тимошенко Артур Чечеткин находится за границей в период военного положения в Украине?

почему Тимошенко в разгар войны приняла решение улететь из Украины на элитный отдых?

отчитается ли Тимошенко хотя бы перед НАПК за свои расходы на отдых на элитном курорте?

Политическая элита не может существовать отдельно от своего избирателя. И если крупные бизнесмены при наличии законного права выезжать из страны могут проводить время на любом курорте мира, то лидер парламентской фракции не может себе этого позволить. Политик не имеет права вспоминать о своей стране только при виде микрофона или камеры. Пока страну пытаются уничтожить, российские оккупанты ежедневно убивают десятки украинцев, ни один народный депутат не имеет политического и морального права проводить время на пляже.

И если очень хочется отдохнуть и насладиться богатой жизнью, возможно, стоит уйти на пенсию и освободить место в парламенте тому, кто готов работать и понимает, почему сейчас не время для путешествий в ОАЭ.

OBOZREVATEL публично обращается к Юлии Тимошенко: пришло время показать пример всей политической элите. Уход на пенсию – единственный возможный вариант окончания очередного скандала.