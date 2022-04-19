Без Persil, Bref и клея "Момент": корпорация Henkel прекращает работу в России

Немецкий производитель бытовой химии Henkel останавливает бизнес в России из-за войну, которую та развязала в Украине. Компания отказывалась уходить из страны-агрессора, однако подверглась за это критике.

Об этом говорится в сообщении Henkel. У компании в России 2,5 тыс. сотрудников, они будут получать зарплату в течение периода, который понадобится на выход компании из РФ.

"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", – сказал генеральный директор Henkel Карстен Кнобель.

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В России Henkel работает под брендами Persil, Pril, Bref, Vernel, "Пемолюкс", "Пемос", "Ласка", "Дени", Losk, Somat, Clin, Fa, Taft, Brillance, IGORA System, Natural Styling, Bonacure, OSiS, Seah, Silhouette, Indola, Shamtu, клей "Момент" и другими.

В Саратовской области у Henkel есть производство в Энгельсе. Там выпускают в основном синтетические моющие средства, ПФХ и материалы для автомобильной промышленности. В 2020 году заводу исполнилось 30 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на международные компании, которые продолжают работать в России, имеет эффект. Например, французская торговая сеть "Ашан" все же остановила инвестиции и поставки в Россию, хотя закрывать магазины пока не будет.

Раньше сеть отказывалась как-либо ограничивать свою деятельность в стране-агрессоре. Решение приняли под давлением общественности, в том числе украинских сотрудников сети, которые требовали прекратить финансирование войны России против Украины.

Также Украина призвала крупнейшие международные компании, в том числе Henkel, принять участие в восстановлении страны. Средства собирают в государственный Фонд восстановления и трансформации экономики и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.