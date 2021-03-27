Польша решила наказать компании за "Северный поток-2": в правительстве объявили о санкциях

Заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский сообщил, что два судна, принадлежащих немецкому судовладельцу, но плавающие под польским флагом, будут наказаны за помощь в строительстве "Северного потока-2".

Об этом сообщает польское издание Вiznesalert. Директор морского ведомства в Гдыне Веслав Петшковский объявил, что из-за состояния большей необходимости и государственной безопасности документы по безопасности для судов Krebs Geo и Krebs Jet больше не действительны.

Все документы, представленные службами, связанные с безопасностью, были проанализированы. "Мы приняли решение начать процедуру снятия их с учета под польским флагом. Так что Польша не имеет отношения к этим двум агрегатам", – сказал Витковский. Замминистра подчеркнул, что "ни одно из судов, плавающих под нашим флагом, не может ущемлять экономические интересы польского государства".

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.