Польща вирішила покарати компанії за "Північний потік-2": в уряді оголосили про санкції

Заступник міністра інфраструктури Польщі Гжегож Вітковський повідомив, що два судна, що належать німецькому судновласникові, але плавають під польським прапором, будуть покарані за допомогу в будівництві "Північного потоку-2".

Про це повідомляє польське видання Вiznesalert. Директор морського відомства в Гдині Веслав Петшковскій оголосив, що задля державної безпеки документи для суден Krebs Geo і Krebs Jet більше не дійсні.

Всі документи, представлені службами, пов'язані з безпекою, були проаналізовані. "Ми ухвалили рішення почати процедуру зняття їх з обліку під польським прапором. Так що Польща не має відношення до цих двох агрегатів", – сказав Вітковський. Заступник міністра підкреслив, що "жодне з суден, що плавають під нашим прапором, не може обмежувати економічні інтереси польської держави".

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.