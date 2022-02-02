Польша проиграла в суде по делу "Газпрома" – россияне ответили жалобой на PGNiG

Суд общей юрисдикции ЕС оставил в силе мировую сделку между ЕК (Европейская комиссия) и российской компанией "Газпром" касательно действий в странах Центральной и Восточной Европы. Речь идет об исках, поданных польской госкомпанией PGNiG против Еврокомиссии, пошедшей на мировую сделку с концерном в 2018 году. Интересно, что в этот же день компания из РФ отправила полякам жалобу по другому делу.

Решения было принято в Люксембурге в среду, 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

При этом судьи поддержали другой иск PGNiG. Он касается решения ЕК отклонить жалобу польской госкомпании на действия "Газпрома", которых в значительной мере касалась мировая сделка. Они аннулировали решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG.

Что произошло?

В 2015-м еврочиновники представили российскому концерну претензии касательных неконкурентных действий. В частности, говорилось об ограничении на реэкспорт газа из страны и процедурах формирования цен на топливо.

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Позже стороны заключили мировое соглашение. В итоге Европейская комиссия решила не штрафовать концерн.

В 2017 году PGNiG подала в ЕК жалобу на "Газпром", который она обвинила в нарушении антимонопольного еврозаконодательства. Согласно жалобе, компанию и его трейдера "Газпром экспорт" подозревают в нарушении ст. 102 договора "О функционировании ЕС". Статья запрещает компаниям злоупотребление доминирующим положением на внутреннем рынке ЕС. То есть невозможны навязывание цен покупки, ограничение производства, сбыта или техразвития в ущерб потребителям. В итоге жалобу отклонили. Но сегодня судьи поддержали эту жалобу PGNiG.

"Победа в суде ЕС означает, что Еврокомиссия должна пересмотреть жалобу PGNiG от 2017 года. Мы надеемся, что Европейская комиссия воспользуется возможностью, предоставляемой сегодняшним решением, для принятия решительных мер против нарушений законодательства о конкуренции со стороны "Газпрома", – цитирует Павла Маевски, главу правления PGNiG, пресс-служба компании.

Председатель правления подчеркнул, что большинство действий "Газпрома", которые были оспорены PGNiG ранее, продолжаются и сегодня и должны стать предметом углубленного изучения в связи с теми последствиями, которые они могут иметь для европейского газового рынка.

Жалоба "Газпрома"

Сегодня же, 2 февраля, польская PGNiG получила от российского концерна требование о проведении арбитража в отношении выплаты дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ и предполагаемого нарушения прав в соответствии с правилами корпоративного управления "Газпрома" и членов правления предприятия. EuRoPol GAZ – совместная компания, владеющая польским участком газопровода "Ямал – Европа" (идет через Беларусь и Польшу в Германию).

В PGNiG заявили, что требования совершенно необоснованы. "Компания осуществляет права и обязанности акционера EuRoPol GAZ в соответствии с положениями применимого права, а решения о распределении чистой прибыли за данный финансовый год принимаются Общим собранием EuRoPol GAZ. PGNiG предпримет юридические шаги, чтобы доказать необоснованность требований "Газпрома", – говорится в заявлении компании.

Отметим, польская госкомпания владеет через свою дочернюю компанию GAS-TRADING 51,18% доли в уставном капитале EuRoPol GAZ. При этом 48,82% акций принадлежат "Газпрому".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому") учредила немецкую "дочку" – Gas for Europe GmbH, которая должна стать оператором 54-километрового участка "Северного потока-2". Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это манипуляцией и желанием российского монополиста продолжать шантажировать Европу газом еще не один год, обходя законы. По прогнозу специалистов, "трубу" могут запустить не раньше осени 2022-го.