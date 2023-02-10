Подозрение вручили половине инспекторов: СБУ разоблачила очередную схему на Житомирской таможне. Фото

На Житомирской таможе ликвидировали масштабную коррупционную схему импорта автомобилей. О подозрении объявили сразу пять главных инспекторов таможенного поста – почти половина всех сотрудников, которые были на смене.

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Преступная схема привела к убыткам как минимум в 3,5 млн гривен. Об этом сообщила Служба безопаности Украины (СБУ).

Как работала схема

Таможенники вступили в сговор с частной фирмой-импортером автомобилей. Дельцы из этой компании предоставляли на таможне техпаспорта на грузовики с ненастоящими датами производства и первой регистрации авто.

В итоге автомобили "молодели", вместо с чем уменьшались платежи за их растаможку. Таможенники в свою очередь "не замечали" поддельных документов. Таким образом в Украину завезли более 20 грузовиков.

СБУ и Госбюро расследований продолжают проверки на таможне, т.к. к схеме могли быть причастные и другие должностные лица. Также проводятся обыски на таможенном посту "Житомир Центральный", в ходе которых изымается бумажная документация и электронные носители информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство Житомирской таможни уличили в причастности к крупной коррупционной схеме, связанной с незаконным ввозом автомобилей скорой помощи в Украину. Причиненные госбюджету убытки оцениваются в сумму более 20 млн грн.

Однако проблемы есть и в других регионах. Так, по данным нардепа Даниила Гетманцева, на таможне процветают схемы с нелегальным вывозом украинского зерна по "зеленым коридорам" в Черном море. Из-за этого, по самым скромным оценкам, госбюджет лишился 5,6 млрд грн.

При этом 1 февраля в Украине отправили в отставку часть руководящего состава Государственной таможенной службы. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

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