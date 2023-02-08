Почти 50 грн за литр: в Украине обновили цены на бензин

В Украине по состоянию на 8 февраля стоимость бензина А-95 установилась на уровне 48,33 грн/литр. Дороже всего его продают на заправках в Херсонской и Луганской областях – по 51 грн/литр.

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Об этом сообщает Все АЗС. Отмечается: дешевле всего – по 47,75 грн/литр – ресурс продают в ряде регионов. В частности:

Винницкой;

Волынской;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожской;

Ивано-Франковской;

Кировоградской;

Николаевской;

Полтавской;

Ривненской;

Тернопольской;

Харьковской;

Хмельницкой областях.

В остальных регионах бензин А-95 продают по:

Донецкая область – 48 грн/литр;

Киевская и Одесская – 48,75 грн/литр;

Сумская – 49,5 грн/литр;

Черкасская – 48,25 грн/литр;

Черновицкая – 48,1 грн/литр;

Черниговская – 50 грн/литр.

Отметим: по данным Консалтинговой группы А-95, стоимость ресурса 7 февраля составляла 47,99 грн/литр. Что на 34 коп. ниже цены 8 февраля по версии Все АЗС.

Какие цены на заправках

В Киевской области дешевле всего бензин разливают на АЗС сети Укрнафта – по 45,5 грн/литр. В топ-3 также входят:

Mango – 45,99 грн/литр;

UPG – 46,3 грн/литр.

Самые высокие цены установила сеть Sentoza Oil – 52 грн/литр. За ней идут:

Socar – 51,99 грн/литр;

Авиас – 50 грн/литр.

Чего ожидать

Как рассказал директор ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков, дефицит бензина и дизтоплива Украине не грозит – его будут завозить в страну из Европы. Введенные же ЕС 5 февраля эмбарго на закупки российских нефтепродуктов, а также предельная цена на дизтопливо и другие нефтепродукты не приведут к удорожанию топлива для украинцев – напротив, цены могут опуститься.

"Ценообразование диктуется рынком. ... Пока мы не видим на ближайшее время, что [стоимость] топливо будет расти. Я надеюсь, что цены на него в феврале будут еще ниже, будут падать", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить оплату бензина и других подакцизных товаров наличными. Если идею одобрят, рассчитываться за горючее можно будет только банковской картой.

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