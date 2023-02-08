Почти 50 грн за литр: в Украине обновили цены на бензин
В Украине по состоянию на 8 февраля стоимость бензина А-95 установилась на уровне 48,33 грн/литр. Дороже всего его продают на заправках в Херсонской и Луганской областях – по 51 грн/литр.
Об этом сообщает Все АЗС. Отмечается: дешевле всего – по 47,75 грн/литр – ресурс продают в ряде регионов. В частности:
- Винницкой;
- Волынской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ивано-Франковской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Полтавской;
- Ривненской;
- Тернопольской;
- Харьковской;
- Хмельницкой областях.
В остальных регионах бензин А-95 продают по:
- Донецкая область – 48 грн/литр;
- Киевская и Одесская – 48,75 грн/литр;
- Сумская – 49,5 грн/литр;
- Черкасская – 48,25 грн/литр;
- Черновицкая – 48,1 грн/литр;
- Черниговская – 50 грн/литр.
Отметим: по данным Консалтинговой группы А-95, стоимость ресурса 7 февраля составляла 47,99 грн/литр. Что на 34 коп. ниже цены 8 февраля по версии Все АЗС.
Какие цены на заправках
В Киевской области дешевле всего бензин разливают на АЗС сети Укрнафта – по 45,5 грн/литр. В топ-3 также входят:
- Mango – 45,99 грн/литр;
- UPG – 46,3 грн/литр.
Самые высокие цены установила сеть Sentoza Oil – 52 грн/литр. За ней идут:
- Socar – 51,99 грн/литр;
- Авиас – 50 грн/литр.
Чего ожидать
Как рассказал директор ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков, дефицит бензина и дизтоплива Украине не грозит – его будут завозить в страну из Европы. Введенные же ЕС 5 февраля эмбарго на закупки российских нефтепродуктов, а также предельная цена на дизтопливо и другие нефтепродукты не приведут к удорожанию топлива для украинцев – напротив, цены могут опуститься.
"Ценообразование диктуется рынком. ... Пока мы не видим на ближайшее время, что [стоимость] топливо будет расти. Я надеюсь, что цены на него в феврале будут еще ниже, будут падать", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить оплату бензина и других подакцизных товаров наличными. Если идею одобрят, рассчитываться за горючее можно будет только банковской картой.
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