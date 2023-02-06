Стоит ли запасаться бензином и что будет с ценами на топливо: украинцам рассказали, чего ожидать

Дефицит бензина и дизтоплива Украине не грозит – его будут завозить в страну из Европы. Введенные же ЕС 5 февраля эмбарго на закупки российских нефтепродуктов, а также предельная цена на дизтопливо и другие нефтепродукты, не приведут к удорожанию топлива для украинцев – напротив, цены могут вниз.

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Об этом рассказал директор ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков, передает 1+1. Он отметил: Украина отказалась от автотоплива из РФ и Беларуси. Вместо них же его в страну импортируют:

Польша;

Румыния;

Литва;

Болгария;

Словакия;

Греция;

Турция.

"Ценообразование диктуется рынком. ... Пока мы не видим на ближайшее время, что [стоимость] топливо будет расти. Я надеюсь, что цены на него в феврале будут еще ниже, будут падать", – отметил он.

Сколько стоит бензин и дизель 6 февраля

По данным консалтинговой группы "А-95", по состоянию на 6 февраля в цены на бензин А-95 установились на среднем уровне в 48,19 грн/литр. Дороже всего ресурс продают на АЗС сети SOCAR – по 51,99 грн/литр. Дешевле всего – в сети Укр-Петроль, по 45,5 грн/литр.

Стоимость бензина А-95+ установилась на уровне 50,07 грн/литр. Дороже всего – на заправках SOCAR, 52,99 грн/литр. Дешевле всего – на АЗС БРСМ-Нафта, 46,99 грн/литр.

Дизтопливо в Украине продают в среднем по 51,95 грн/литр. Дороже всего – в сети SOCAR, 54,99 грн/литр. Дешевле всего – на заправках VST, 48,9 грн/литр.

Эмбарго ЕС и ценовой лимит на дизель из России вступили в силу

С 5 февраля, в Европейском Союзе вступило в силу эмбарго на закупки российских нефтепродуктов. Кроме того, заработала предельная цена на дизтопливо и другие нефтепродукты. Помимо всего прочего, эти решения окажут существенное влияние на цены на украинских АЗС, но не раньше апреля.

Т.к. цены на разные нефтепродукты сильно отличаются, по сути установлено сразу два потолка: 100 долларов за баррель для торгующихся с премией к эталонной марке нефти (например, дизтопливо), и 45 долларов за баррель – для торгующихся со скидкой (например, мазут). Такое решение накануне утвердил Совет ЕС.

Целей у введенных ограничений сразу две. Как и в случае с нефтяными эмбарго и ценовым потолком для нефти, такие меры призваны как обеспечить Европу доступным ресурсом, так и уменьшить энергетические доходы Кремля. Ранее рынок нефтепродуктов Европы приносил РФ до 40 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить оплату бензина и других подакцизных товаров наличными. Если идею одобрят, рассчитываться за горючее можно будет только банковской картой.

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