На украинских АЗС установили новые цены на бензин: сколько стоит

В Украине снизились цены на автотопливо. По состоянию на 7 февраля средняя цена бензина А-95 установилась на уровне в 47,99 грн/литр, что на 2 коп. ниже, чем 6 февраля – 49,19 грн/литр. Дизель подешевел на 24 коп./литр – с 51,95 до 51,71 грн.

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Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95", передает Enkorr. Отмечается: подешевел и бензин А-95+. Его цена снизилась на 30 коп. – с 50,07 грн./литр 6 февраля до 49,77 грн 7 февраля.

Какие цены на АЗС

Дороже всего бензин А-95, по данным аналитиков, продают на заправках сети SOCAR – по 51,99 грн/литр. В "топ-3" также входят:

"Авиас" – 50 грн;

ОККО, WOG, KLO – 48,99 грн.

Дешевле всего горючее разливают на заправках VostokGaz – по 45,39 грн/литр. Далее идут:

Motto – 45,48 грн;

"Укрнафта", "Укр-Петроль" – 45,5 грн.

Бензин А-95+ дороже всего продают в сети SOCAR – 52,99 грн/литр. За ней следуют:

ОККО, WOG – 51 грн;

Shell – 50,99 грн.

Самые низкие цены установили в "БРСМ-Нафте" – 46,62 грн/литр. В "топ-3" также вошли:

"Укрнафта" – 47,5 грн;

Motto – 47,98 грн.

На заправках сети "Катрал" А-95+ стоит немного дороже. Его цена составляет 47,99 грн/литр.

Дизтопливо дороже всего продают на АЗС SOCAR – по 54,99 грн/литр. Далее идут:

ОККО, WOG – 53 грн;

Ovis, Shell – 52,49 грн.

Как изменились цены

В целом, по данным аналитиков, за сутки расценки на топливо изменили лишь некоторые сети АЗС. В частности, на бензин А-95:

"Укрнафта" – удешевление на 1 грн/литр, до 45,5 грн;

Shell – минус 51 коп./литр, до 48,39 грн;

KLO – минус 50 коп./литр, до 48,49 грн;

Chipo – минус 43 коп./литр, до 46,75 грн;

VostokGaz – минус 1,5 грн/литр, до 45,39 грн;

Mango – минус 1 грн/литр, до 45,99 грн.

На бензин А-95+:

"Укрнафта" – удешевление на 1 грн/литр, до 47,5 грн;

Shell – минус 1 грн/литр, до 50,99 грн;

"БРСМ-Нафта" – минус 37 коп./литр, до 46,62 грн;

KLO – минус 1 грн/литр, до 49,99 грн.

На дизель:

"Укрнафта" – удешевление на 1 грн/литр, до 49,5 грн;

АМІС – минус 5 коп./литр, до 52,44 грн;

Shell – минус 1 грн/литр, до 52,49 грн;

"БРСМ-Нафта" – минус 18 коп./литр, до 51,85 грн;

KLO – минус 1 грн/литр, до 49,99 грн;

Chipo – минус 57 коп./литр, до 50,45 грн;

VostokGaz – минус 1,5 грн/литр, до 48,99 грн;

"Рур груп" – минус 2 грн/литр, до 51,99 грн;

Mango – минус 83 коп./литр, до 50,66 грн;

"Катрал" – минус 80 коп./литр, до 49,79 грн;

Motto – минус 50 коп./литр, до 49,48 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит бензина и дизтоплива Украине не грозит – его будут завозить в страну из Европы. Введенные ЕС 5 февраля эмбарго на закупки российских нефтепродуктов, а также предельная цена на дизтопливо и другие нефтепродукты не приведут к удорожанию топлива для украинцев – напротив, цены могут опуститься.

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