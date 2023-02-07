На украинских АЗС установили новые цены на бензин: сколько стоит
В Украине снизились цены на автотопливо. По состоянию на 7 февраля средняя цена бензина А-95 установилась на уровне в 47,99 грн/литр, что на 2 коп. ниже, чем 6 февраля – 49,19 грн/литр. Дизель подешевел на 24 коп./литр – с 51,95 до 51,71 грн.
Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95", передает Enkorr. Отмечается: подешевел и бензин А-95+. Его цена снизилась на 30 коп. – с 50,07 грн./литр 6 февраля до 49,77 грн 7 февраля.
Какие цены на АЗС
Дороже всего бензин А-95, по данным аналитиков, продают на заправках сети SOCAR – по 51,99 грн/литр. В "топ-3" также входят:
- "Авиас" – 50 грн;
- ОККО, WOG, KLO – 48,99 грн.
Дешевле всего горючее разливают на заправках VostokGaz – по 45,39 грн/литр. Далее идут:
- Motto – 45,48 грн;
- "Укрнафта", "Укр-Петроль" – 45,5 грн.
Бензин А-95+ дороже всего продают в сети SOCAR – 52,99 грн/литр. За ней следуют:
- ОККО, WOG – 51 грн;
- Shell – 50,99 грн.
Самые низкие цены установили в "БРСМ-Нафте" – 46,62 грн/литр. В "топ-3" также вошли:
- "Укрнафта" – 47,5 грн;
- Motto – 47,98 грн.
На заправках сети "Катрал" А-95+ стоит немного дороже. Его цена составляет 47,99 грн/литр.
Дизтопливо дороже всего продают на АЗС SOCAR – по 54,99 грн/литр. Далее идут:
- ОККО, WOG – 53 грн;
- Ovis, Shell – 52,49 грн.
Как изменились цены
В целом, по данным аналитиков, за сутки расценки на топливо изменили лишь некоторые сети АЗС. В частности, на бензин А-95:
- "Укрнафта" – удешевление на 1 грн/литр, до 45,5 грн;
- Shell – минус 51 коп./литр, до 48,39 грн;
- KLO – минус 50 коп./литр, до 48,49 грн;
- Chipo – минус 43 коп./литр, до 46,75 грн;
- VostokGaz – минус 1,5 грн/литр, до 45,39 грн;
- Mango – минус 1 грн/литр, до 45,99 грн.
На бензин А-95+:
- "Укрнафта" – удешевление на 1 грн/литр, до 47,5 грн;
- Shell – минус 1 грн/литр, до 50,99 грн;
- "БРСМ-Нафта" – минус 37 коп./литр, до 46,62 грн;
- KLO – минус 1 грн/литр, до 49,99 грн.
На дизель:
- "Укрнафта" – удешевление на 1 грн/литр, до 49,5 грн;
- АМІС – минус 5 коп./литр, до 52,44 грн;
- Shell – минус 1 грн/литр, до 52,49 грн;
- "БРСМ-Нафта" – минус 18 коп./литр, до 51,85 грн;
- KLO – минус 1 грн/литр, до 49,99 грн;
- Chipo – минус 57 коп./литр, до 50,45 грн;
- VostokGaz – минус 1,5 грн/литр, до 48,99 грн;
- "Рур груп" – минус 2 грн/литр, до 51,99 грн;
- Mango – минус 83 коп./литр, до 50,66 грн;
- "Катрал" – минус 80 коп./литр, до 49,79 грн;
- Motto – минус 50 коп./литр, до 49,48 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит бензина и дизтоплива Украине не грозит – его будут завозить в страну из Европы. Введенные ЕС 5 февраля эмбарго на закупки российских нефтепродуктов, а также предельная цена на дизтопливо и другие нефтепродукты не приведут к удорожанию топлива для украинцев – напротив, цены могут опуститься.
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