Почтальоны 'Укрпочты' зарабатывают до тысячи долларов в месяц, – Смелянский

Ставка каждого почтальона "Укрпочты" составляет 6 тысяч гривен в месяц. При этом некоторым из них ежемесячно удается выходить на заработок около тысячи долларов.

Об этом в интервью изданию "НВ Бизнес" рассказал генеральный директор компании Игорь Смелянский. Сам он по-прежнему получает в месяц 836 тысяч гривен.

Глава "Укрпочты" сообщил, что каждый почтальон дополнительно получает проценты от проданного (7%), за качество доставки (от 15 до 30%). Кроме того, сотрудникам положена определенная сумма при приеме каждого платежа.

Также распространена практика "чаевых", когда почтальоны получают дополнительные средства от людей, которым они приносят пенсию, а также от юридических лиц. По словам Смелянского, в Киеве работник "Укрпочты" может получить с каждой фирмы, которую он обслуживает, до 500 гривен в месяц.

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Таким образом, благодаря таким неофициальным заработкам и официальным бонусам у многих почтальонов в конце месяца к ставке добавляется значительная сумма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021-м минимальную зарплату в Украине повысят до 6500 грн (на 500 грн), а в 2022-м всего на 200 грн. В течение ближайших трех лет этот показатель повысят до 7 665 грн.