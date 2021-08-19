Пассажирские перевозки "Укрзалізниці" перейдут в управление компании Deutsche Bahn: почувствуют ли украинцы улучшения
Компания "Укрзалізниця" заключила договор с железнодорожным оператором Deutsche Bahn для разработки новой стратегии энергоэффективности компании. Как сообщили источники в Кабмине, уже в 2022-м пассажирские перевозки могут передать в работу немецкой компании. Украинцы от изменения системы, по идее, должны выиграть. Государство будет оплачивать улучшение инфраструктуры и сервиса самостоятельно.
Также именно государство теперь будет покрывать разницу в тарифе, так как существенно поднимать цены на перевозки не будет необходимости. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
Отмечается, что за средства государственного бюджета уже сейчас электрифицируют новые участки железной дороги. "Все это делается для улучшения пассажирского сообщения в стране, повышения мобильности населения, сокращения времени поездок между городами. "Укрзалізниця" уже работает над обновлением подвижного состава, над перспективным модельным рядом пассажирских вагонов для украинских железных дорог", – заявил замминистра финансов и экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава
При этом руководитель сектора инфраструктуры Офиса эффективного регулирования BRDO Владислав Притоманов говорит, что сейчас для пассажиров "Укрзалізниці" предоставляют достаточно хорошее соотношение цена-качество. По такой цене, как у нас, ни в одной стране мира не получить такого же сервиса.
Специалист опасается, что участие иностранцев в системе может ухудшить ситуацию. "Любое изменение со стороны иностранцев будет направлено только на повышение цены, а уровень сервиса, думаю, останется такой же, если не ухудшится", – говорит Притоманов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в данный момент 100 новых пассажирских вагонов строятся на Крюковском вагоностроительном заводе в рамках первого за 20 лет государственного заказа.
Кабинет министров назначил новым и.о. главы правления украинской компании "Укрзалізниця" Александра Камышина. Ранее должность занимал Иван Юрик.