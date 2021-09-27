От гаража до здания за $2,1 млрд: как менялись офисы Google с 1998 года. Фото

В понедельник, 27 сентября, компании Google исполняется 23 года. В 1998 году ее как учебный проект основали студенты университета Стэнфорда Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Свой путь корпорация начинала в гараже, а на сегодняшний день она имеет более 70 офисов по всему миру. 21 сентября Google объявила о покупке нового офисного здания в Нью-Йорке стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Подробнее об эволюции официальных представительств Google читайте в материале OBOZREVATEL.

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Осенью 1998 года Пейдж и Брин запустили работу Google в гараже их подруги Сьюзан Войжицки (сейчас она – глава видеосервиса YouTube). Уже через четыре месяца команда стартапа выросла до восьми человек и переехала в офис в Пало-Альто, центре Кремниевой долины.

В августе 1999 года Google снова переехала, на этот раз в здание в городе Маунтин-Вью. В 2003 году она арендовала офисный комплекс в том же городе у компьютерной компании Silicon Graphics, который компания выкупила через три года за 319 миллионов долларов и который стал ее главной штаб-квартирой (известен как Googleplex).

В то же время у Google появляются офисы в Токио и Сиднее. В 2004 году она открывает их в Дублине, Цюрихе и Бангалоре, в 2005 – в Сан-Паулу, Мехико и Манчестере, в 2006 году – в Боулдере, Ирвине, Питтсбурге и Тайпее.

В 2007 году Google начинает активно выходить за границы США: новые офисы поисковика появляются в Шанхае, Санкт-Петербурге, Хельсинки, Буэнос-Айресе, Каире, Кракове, Монреале и Йоханнесбурге.

В 2008 году официальные представительства компании уже есть в Индии и Нигерии, в 2009 – в Кампале (Уганда) и Стокгольме, в 2010 году – в Москве, Милане, Гонконге, в 2011 – в Кембридже, Боготе (Колумбия), Братиславе, Копенгагене, Гамбурге, Кирклэнде, Куала-Лумпуре, Париже, Таиланде и Варшаве.

К 2015 году у Google насчитывается уже более 70 офисов по всему миру. А в сентябре 2021 года компания приобрела офисное здание в Нью-Йорке за 2,1 миллиарда долларов.

В оформлении офисов Google использует яркие цвета, необычную мягкую мебель, подушки и собственную символику. В главном офисе в Маунтин-Вью более 30 кафе и столовых, бесплатных для сотрудников. Среди них – вегетарианский ресторан Yoshka, названный именем первой собаки, поселившейся в кампусе.

Самым необычным из всех представительств Google называют офис в Цюрихе, главнвй в Европе. Здесь есть небольшой клуб, библиотека, кинотеатр, по две-три кухни на каждом этаже.

Офис в Братиславе оформлен в "домашнем" силе: с коврами, кухонными сервизами, музыкальными инструментами на стенах, пластинками и фотографиями. В офисном здании Google в Гамбурге есть бассейн с губками, казино, а комнаты для переговоров оформлены как салон самолета.

Офис в Москве украшен "портретом" Бабы-Яги, декоративными мухоморами и "сказочным камнем". В его оформлении использованы дерево и кирпич.

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