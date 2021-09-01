Украина захотела собственный офис Youtube: Минцифры будет уговаривать Google

Министерство цифровой трансформации проведет встречу с представителями Google. Ведомство попытается уговорить американскую компанию открыть в Украине представительство видеохостинга Youtube.

"Будет встреча команды министерства с командой Google. Будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы появилось отдельное представительство Google в Украине", – заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом сообщает UA.TV.

По его словам, в условиях войны важно, чтоб украинский контент в Youtube модерировали именно специалисты из Украины, а не России.

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Открытие представительства видеохостинга в Украине также позволит создать новые рабочие места в стране. Кроме того, это принесет дополнительные средства в бюджет за счет уплаты налогов.

Напомним, монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №4184, который обяжет мировые интернет-компании, которые работают в Украине, платить налоги в государственный бюджет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американская компания Apple 30 июня официально открыла офис в Украине. Теперь корпорация сможет напрямую ввозить товары в страну и контролировать магазины официальных дилеров.