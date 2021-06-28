Зеленский подписал закон о введении 'налога для Google' в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в Украине. Среди них Google, Facebook, Viber и другие.

Это позволит увеличить поступление доходов в государственный бюджет от НДС. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год.

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Согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем.

Также от налога освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети.

К слову, с 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №4184, который обяжет мировые интернет-компании, которые работают в Украине, платить налоги в государственный бюджет. Соответствующий документ во втором чтении и в целом поддержали 283 народных депутата, среди которых 221 – из партии "Слуга народа".