От Ericsson и до eBay: Россию покинул ряд стран из-за войны в Украине

Из страны-террориста продолжают уходить крупные международные компании. Так, компания Ericsson останавливает деятельность в России на неопределенный срок. Еще в конце февраля шведский производитель телекоммуникационного оборудования приостановил все поставки клиентам в РФ.

Сотрудников Ericsson в России отправят в оплачиваемый отпуск. "В результате Ericsson резервирует 0,9 млрд шведских крон. В первом квартале 2022 г. под обесценивание активов и другие исключительные расходы. Расходы по увольнению персонала не включены", – сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram.

Aмериканская компания eBay Inc. прекратила доставку в Россию. Celonis, специализирующаяся на обработке данных, остановила новый и существующий бизнес в РФ. Немецкая компания уже собрала $250 тыс. для гуманитарных организаций, а также поддерживает беженцев.

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Производитель программного обеспечения JetBrains s.r.o. прекратил деятельность в России. Он приостановил продажи, исследования и разработку в РФ на неопределенный срок. Это же касается и рынка Беларуси.

Финская аэрокосмическая компания ICEYE не предоставляет спутниковые снимки или информацию стране-агрессору и другим санкционированным странам/организациям. Федоров поблагодарил за эти действия компании.

Ранее сообщалось, что почта Финляндии с 11 апреля остановила пересылку писем и посылок в РФ и Беларусь. Посылки и письма, которые находятся в отделениях, вернут отправителям. Такое решение приняли, несмотря на то, что транспортные санкции ЕС не предусматривают запрета на перевозку почтовых отправлений.

Об этом сообщила финская государственная почтовая служба Posti. При этом почта сослалась на соглашение членов Всемирного почтового союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правоохранительные органы заблокировали операции по выводу активов почти 7 тыс. пророссийских компаний. Они могли использоваться для поддержки войны, которую развернула страна-террорист Россия в Украине.