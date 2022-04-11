Могли использоваться для поддержки войны. В Украине заблокировали 7 тыс. пророссийских компаний

В Украине правоохранительные органы заблокировали операции по выводу активов почти 7 тыс. пророссийских компаний. Они могли использоваться для поддержки войны, которую развернула страна-террорист Россия в Украине.

"Совместно с НБУ и Госфинмониторингом, по инициативе Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, заблокированы импортные, заемные контракты с РФ и РБ, возможность их переуступок и в целом поставлены на контроль операции 7000 резидентов, которые имели возможность оплаты импортных контрактов с компаниями агрессоров на сумму больше 190 млрд грн", – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 11 апреля.

Видео дня

Отмечается, что часть указанных выше импортеров, заемщиков, подконтрольных России и Беларуси, фактически не регистрировалась представительствами агрессора во избежание санкций и уклонения от налогообложения.

Ранее сообщалось, что в Украине 186 852 гектаров земли находятся в собственности или аренде производителей зерновых, которые связаны со странами-террористами – Россией и Беларусью. Аж 67 агрокомпаний имеют конечных бенефициаров, связанных с этими государствами.

Компании арендуют и имеют в собственности 26 763 земельных участка. Большинство из них – в Николаевской, Сумской, Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные исследования Vkursi Zemli.

"Только представьте: почти 200 тысяч гектаров нашей земли приносят пользу агрессорам! Интересно, что в некоторых регионах Украины совсем нет компаний с бенефециарами, владельцами или другими связями с РФ и РБ. Не менее познавательным является распределение интересов РБ и РФ в регионах нашей страны", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная служба финансового мониторинга Украины с начала полномасштабной войны России против Украины добилась исключения РФ из ряда международных организаций. Также ведомство занимается розыском имущества тех, кто причастен к военной агрессии России, устанавливает каналы финансирования ДРГ, коллаборантов и сепаратистов.