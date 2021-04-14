'Ощадбанк' в ближайшее время приватизируют: 'слуга народа' раскрыла детали

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что в ближайшее время государственный "Ощадбанк" приватизируют.

"Кабмин издал постановление о включении государственного банка "Ощадбанк" в Фонд гарантирования вкладов. Это означает, что в ближайшее время банк будет полностью или частично приватизирован", – написала Василевская-Смаглюк в Telegram.

По ее словам, следует ожидать, что доля государства в банковском секторе уменьшится.

"К тому же государственные гарантии частично сохраняются. Если вклад клиента более 200 тысяч гривен, то первые две сотни, в случае чего, возвращаются Фондом, а на остальную сумму распространяются госгарантии", – резюмировала народный депутат.

Напомним, в конце марта Верховная Рада поддержала изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", которые позволяют проведение аукционов по продаже объектов "большой" приватизации в период карантина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине началась лоббистская игра между ритейлом и банками за примерно 1 миллиард долларов в год. "Слуги народа" простой правкой к законопроекту могут кардинально изменить правила.

Комиссию на банковские платежи при оплате картой хотят урезать в несколько раз. Сейчас с каждой оплаты картой банк забирает до 3%, а по новому предложению будет около 1%.