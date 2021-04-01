"Слуги" хотят изменить стоимость оплаты картой: ПриватБанк пригрозил отключением сервисов, но бизнес "за"

В Украине началась лоббистская игра между ритейлом и банками за примерно 1 миллиард долларов в год. "Слуги народа" простой правкой к законопроекту могут кардинально изменить правила. Комиссию на банковские платежи при оплате картой хотят урезать в несколько раз. Сейчас с каждой оплаты картой банк забирает до 3%, а по новому предложению будет около 1%.

Против такого новшества выступили все крупные банки, "Приват" даже предупредил о том, что может отменить отдельные сервисы. У некоторых учреждений из-за новшества может разрушиться вся бизнес-модель. Ритейлеры же идею поддерживают: они не хотят платить в разы больше, чем платят предприниматели в ЕС.

О том, из-за чего возник спор и как он коснется украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Снижение комиссии за эквайринг (плата за обслуживание терминалов и проведение транзакций) не только лишат банки до 1 млрд долларов в год, но и разрушат маркетинговую стратегию, например, Monobank. За счет комиссий они предлагают своим клиентам кэшбэк. Долгое время комиссия в Украине была в разы выше, чем в ЕС. Но если раньше такая ситуация объяснялась небольшим объемом безналичных платежей, то сейчас, когда каждую вторую гривню тратят с помощью карт, у банков появилась возможность получать высокие заработки за счет обслуживания терминалов и выпуска платежных карт.

Согласно данным Офиса простых решений, только за первое полугодие прошлого года заплатили банкам за платежи около 11,35 млрд грн. Продавцы, конечно, не хотят платить банкам. Дискуссия могла остаться на уровне обсуждений, но ряд "слуг народа" решился поддержать ритейл и ставки снизить. Во главе с нардепом Марией Мезенцевой несколько десятков народных избранников разработали соответствующее предложение – постепенно уменьшить ставку до 1%.

"Слуги народа" вместе с Офисом простых решений при президенте Владимире Зеленском предложили снизить комиссию за банковский эквайринг (плата за обслуживание терминалов и проведение транзакций). Сейчас она составляет 1,6-3%. В то же время в странах ЕС, как заявила руководитель Офиса простых решений Мария Барабаш, комиссия в несколько раз меньше: от 0,4 до 0,7%.

Снижение комиссии поддерживает бизнес. Как говорят в Офисе простых решений, "за" выступили 300 тыс. предприятий. Среди них, например, соучредитель Rozetka.ua Владислав Чечеткин.

Сторону банков занял НБУ. Свои заявления сделали уже и в ПриватБанке, и в Monobank. Их аргументы сводятся к следующему: финансовые учреждения потеряют миллиарды гривен. Придется отказываться от некоторых услуг. Например, в "Привате" сделали громкое объявление: могут отменить платежные системы Apple Pay и Google Pay.

Национальный банк же считает, что регулировать что-то вручную неправильно. Должен быть рынок, конкуренция. "Регулировать то, что должно регулироваться рыночными методами, очень опасно, а сохранение исключительно рыночных подходов к регулированию финансового рынка – крайне важно", – говорится в заявлении Нацбанка.

Кэшбэк . Банки, которые предлагают своим клиентам возвращать часть потраченной на покупки суммы, используют для этого комиссию за эквайринг. То есть продавец платит им за транзакцию, а они отдают часть от этой платы покупателю. Это скорее маркетинговый ход, далеко не каждый банк предлагает кэшбэк.

На самом деле банк получает львиную долю своих доходов от транзакций. Именно поэтому финансовым учреждениям выгодно давать кредитные карты. Причем очень часто банк берет комиссию с вас в случае, если вы захотите снять с кредитки деньги. Если же вы будете покупать с помощью кредитки продукты или технику, комиссию за вас заплатит продавец – из-за высокой стоимости эквайринга.

Цены и условия для бизнеса . Предприниматели не платят деньги из собственного кошелька. Если с них больше берут банки, значит, они больше попросят у продавцов. "Чтобы получить 0,3% кэшбэка, покупатель платит на 3% больше. Это рынок совершенной конкуренции, мы боремся за каждую копейку эффективности", – пояснил Чечеткин.

С одной стороны против ручного регулирования комиссии выступили около 40 крупнейших банков. Их позицию отчасти поддерживает и НБУ. С другой же – крупный ритейл вместе с Офисом эффективных решений при президенте. Каждая из сторон находит свои аргументы.

"Согласно нормам, заложенным в законопроектах Верховной Рады, для банков убыточными будут POS-терминалы в торговых точках с оборотом меньше 33 000 грн в месяц. А самым обидным для украинцев станет то, что банки будут вынуждены отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этим сервисам и расходов эмитентов, а также льготного периода по кредитным картам", – заявил руководитель по развитию бизнеса ПриватБанка Разван Мунтеану.

Аргументы за снижение комиссии:

в Украине комиссия в разы выше, чем в ЕС;

из-за высокой комиссии бизнесу приходится повышать себестоимость продукции;

высокие комиссии делают для бизнеса невыгодными безналичные платежи.

Ручное регулирование комиссии нарушит баланс на рынке, остановит развитие безналичной экономики и заставит потребителя нести дополнительные расходы за пользование платежными карточками и цифровыми сервисами, уверена генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Аргументы против регуляции комиссии:

любая регуляция хуже, чем развитая конкуренция на рынке;

в некоторых случаях низкая комиссия сделает для банков невыгодным предоставление услуг;

банки потеряют часть своих доходов и вынуждены будут их компенсировать за счет пересмотра стоимости других услуг.

"Введение регулирования межбанковской комиссии в Европе не имело положительного эффекта, а регулирование торговой комиссии на европейских рынках отсутствует в принципе: для Украины его введение станет опасным прецедентом, что противоречит европейской практике и принципам рыночной экономики, и лишит рынок значительной части инвестиций в развитие безналичных оплат", – заявила она на своей пресс-конференции.

Необходимость платить комиссию платежным сервисам и банкам является довольно сильной головной болью для предпринимателей, рассказал OBOZREVATEL аналитик TeleTrade Сергей Родлер. В среднем комиссия составляет 2%, большая часть – интерчейндж (комиссия банку, выпустившему карту). Именно эти деньги идут на развитие различных бонусных программ для держателей карт.

"Однако само наличие таких принудительных взносов в банковский бюджет оказывает давление на бизнес, ведь отказаться от приема карт в наше время равносильно утрате весомой части покупателей. Интересным выглядит проект закона "О платежных услугах" под номером 4364, где хотят прописать постепенное снижение ставки эквайринга до 1,4% к 2023 году. Посредники не должны пострадать: только за последний год объем безналичных платежей вырос почти на 40% (общая сумма 45 трлн грн – Нацбанк)", – говорит Родлер.

Спор между банками и ритейлом повлияет в первую очередь на бизнес. Украинцы же, даже если резко снизят банковские комиссии, скорее всего, разницу в ценах на себе не почувствуют.