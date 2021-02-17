У 2021 році офісний сегмент зазнає суттєвих змін. Яким чином власники комерційних площ зможуть підлаштуватися під нові умови роботи бізнесів, а також хто отримає шанс виграти від перерозподілу ринку.

В усьому світі поточний рік вважають переламним для офісної нерухомості. Хоча більшість компаній точно не відмовляться зовсім від офісних приміщень, проте чимало бізнесів радикально змінюють вимоги до офісних площ.

По-перше, все менше фірм вважають роботу з офісу – єдиним можливим сценарієм для працівників. Вони схиляються до комбінованого підходу. Щонайменше 2-3 дні на тиждень людина може працювати із своєї оселі. В цей час вона буде відвідувати зустрічі онлайн, а також працювати над "рутинними" самостійними завданнями, регулярними звітами та іншими напрямками. 2-3 дні співробітники компаній все ж будуть працювати в офісі. Там вони зможуть обмінюватися ідеями, фізично відвідувати важливі зустрічі, обробляти паперові документи, дивитися зразки продукції та неформально спілкуватися.

Якщо для першої моделі зазвичай було достатньо наявності офісу, нова роль висуває дещо інші вимоги до комерційної нерухомості. Офіси мають бути комфортними та оновленими, щоб працівникам стало цікаво приходити на роботу. Понад рік люди працюють на відстані повністю або частково. Вони звикли до одноманітності власних осель, проте все одно не вважають за перевагу повернутися в старі офіси. Відремонтована будівля з сучасним інтер’єром зможе привабити працівників, які прагнуть різноманіття.

Важливим компонентом останнього року стала безпека. Цей тренд протримається щонайменше декілька років. Дотримання соціальної дистанції в фоє, безконтактні ліфти, або принаймні організація регулярного миття всіх поверхонь, системи очищування повітря та автоматичні датчики вимірювання температури, – навіть сьогодні без цих компонентів важко уявити привабливе громадське місце.

Серед менш очевидних, але не менш істотних складових – якісна їжа. Фактично, нова роль офісів перетворює їх із площ для роботи на центри комунікації між співробітниками. Розмови за кавою або смачним обідом – це один із найбільш продуктивних способів спілкування. Також після самостійних кулінарних подвигів під час режиму "роботи із дому", а також повністю зачинених кафе та ресторанів під час локдауну, люди зовсім не проти додаткового різноманіття в раціоні. Отже, наявність "смачних" закладів харчування, можливо, навіть декількох варіантів у різних форматах та цінових сегментах, стане хорошою перевагою для офісних центрів. Цілком ймовірно, що бізнес-центри можуть піти на хороші поступки рестораторам, дозволивши їм відкривати як добре відомі перевірені заклади, так і зовсім у новому форматі.

Ще один тренд – перетворення частини площ на гібридні формати між звичайними офісами компаній та коворкінгами. Працівники у таких офісах не мають закріплених за ними робочих місць, проте вони можуть прийти та зайняти будь-який вільний стіл. В умовах ковідних обмежень, ефективна реалізація ідеї таких офісів можлива за наявності додатків, через які люди могли б бронювати місця або навіть складати графіки змін. Якщо такі сервіси будуть пропонуватися одразу власниками приміщень - це стане додатковою перевагою для орендарів.

Також даний формат таких офісів може почати використовуватись українськими власниками бізнес-центрів на вакантних площах. Наприклад, компанія або просто невелика група людей зможуть винаймати місця в офісах або переговорні кімнати не на місяць або півроку, а матимуть квоту реального часу. Умовно, це може бути 1000 людиногодин на місяць, які компанія самостійно розподіляє між співробітниками. Ходити кожного дня по 2 години або всім разом знаходитися в офісі один тиждень на місяць – такий підхід дозволить максимально адаптуватися під побажання кожного орендаря. При цьому одна і та сама площа зможе одночасно надаватися декільком різним особам, чий графік не співпадає. Це ефективний спосіб значно знизити показник вакантності приміщень, а також почати працювати із сегментом молодих компаній, які згодом можуть розростися і у майбутньому стати повноцінними орендарями великих площ та навіть цілих поверхів.

Власники приміщень зі старим ремонтом, у незручних локаціях та з поганими умовами, будуть змушені конкурувати за орендарів виключно у цінову сегменті. Такі офіси можуть потягнути вниз ринкову ставку, пропонуючи серйозні знижки орендарям, які вирішать не залишати орендовані площі, або для того, щоб привернути нових винаймачів. Саме вони можуть відчути найбільше скорочення попиту. Молоді орендарі отримають набагато кращі умови при аналогічних або навіть менших витратах – внаслідок скорочення орендних "годин". У свою чергу, більш потужні фірми почнуть підлаштовуватися під загальні офісні тренди, поступово також мігруючи в оновлені локації.

Нові офісні тренди почнуть змінювати ринок вже у 2021 році. Сегмент трансформується в поле споживача, а тому власники бізнес-центрів будуть змушені вкладати кошти в оновлення приміщень, організацію нових форматів та сервісів. Так вони зможуть не лише зберегти поточу завантаженість об’єктів, але й збільшити загальні рівні надходжень.

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