Один из мировых лидеров по производству стали откажется от российского угля

Индийская сталелитейная компания, десятая крупнейшая в мире по объему произведенной стали Tata Steel Group откажется от импорта российского угля. Товар уже покупают у других стран.

В Tata Steel заявили о "неопределенности" по поставке российского угля. Об этом сообщает Financial Times.

"Чтобы обеспечить непрерывную работу бизнеса, мы нашли альтернативных поставщиков сырья, поскольку операции с российскими поставщиками и банкирами сопровождаются большой неопределенностью из-за международных санкций против России", – сказал представитель компании.

В Tata Steel указали, что с целью обеспечения непрерывности бизнеса, все сталелитейные компании в Индии, Британии и Нидерландах используют альтернативные источники. Это делается для того, чтобы покончить с зависимостью от энергоресурсов из страны-террориста.

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Tata Steel – сталелитейная компания, основные производственные мощности которой находятся в Индии, Великобритании и Нидерландах. Кроме производства стали предприятие осуществляет добычу сырья – железной руды и угля.

Крупная компания отказалась от поставок угля из страны-агрессора, а вот индийские нефтепереработчики продолжают вести общий бизнес с террористами. Ведущие компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum ведут переговоры о шестимесячной сделке с Россией на импорт нефти.

"Роснефть" ведет переговоры с индийскими и китайскими компаниями о поставках после того, как потеряла западных покупателей из-за санкций. За два месяца после вторжения РФ в Украину Индия уже купила у страны-террориста более чем в два раза больше нефти, чем за весь 2021 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Западные санкции против России побудили многих импортеров нефти отказаться от торговли с Москвой. В свою очередь Индия, хоть и призвала к немедленному прекращению огня в Украине, однако прямо не осудила действия РФ. Теперь индийские нефтепереработчики, которые раньше редко покупали российское "черное золото", скупают ее задешево.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз может сделать исключение для Венгрии и Словакии и разрешить им не вводить эмбарго на импорт нефти из России. В противном случае эти страны грозятся заблокировать такое эмбарго для всего ЕС, ведь решения о санкциях принимаются коллегиально.