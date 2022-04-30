Индия хочет заключить новый нефтеконтракт с РФ: Ермак предложил наказать тех, кто помогает обходить санкции

Индийские нефтепереработчики ведут переговоры о шестимесячной сделке с Россией на импорт нефти. "Роснефть" ведет переговоры с индийскими и китайскими компаниями о поставках после того, как потеряла западных покупателей из-за санкций.

За два месяца после вторжения РФ в Украину Индия уже купила у страны-террориста более чем в два раза больше нефти, чем за весь 2021 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Западные санкции против России побудили многих импортеров нефти отказаться от торговли с Москвой. В свою очередь Индия, хоть и призвала к немедленному прекращению огня в Украине, однако прямо не осудила действия РФ. Теперь индийские нефтепереработчики, которые раньше редко покупали российское "черное золото", скупают ее задешево.

Видео дня

Ведущие индийские компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum ведут переговоры о сделке с "Роснефтью". Речь идет о сделке по импорту 6 млн баррелей нефти в месяц с опционом на покупку еще 3 млн баррелей.

Источники сообщили, что Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum ожидают ежемесячного импорта в размере 4 млн баррелей и 3 млн баррелей соответственно. По их словам, компании ожидают поставок с июня.

"Роснефть" может поставлять нефть через неподпадающих под санкции посредников и торговые компании, базирующиеся в странах, которые не объявили о санкциях против РФ. Один из источников сообщил, что объем и сроки сделок могут измениться в зависимости от скидок, предлагаемых российской компанией, и влияния санкций.

После начала кровавой войны в Украине индийские нефтепереработчики покупают российскую нефть у глобальных торговых компаний на условиях поставки, а трейдеры организуют доставку и страхование. Однако глобальные трейдеры Vitol и Trafigura сворачивают закупки российской нефти, поскольку санкции ЕС вступят в силу с 15 мая.

Защищая импорт нефти из России, министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури на прошлой неделе заявил, что закупки составляют лишь часть общих годовых потребностей страны, а правительство не вмешивается в сделки компаний по импорту. В Штатах заявили, что не возражают против того, чтобы Индия покупала российскую нефть по ценам ниже рыночных, но предостерегли от резкого роста импорта.

На возможное соглашение между РФ и Индией уже отреагировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Россияне будут и дальше искать лазейки наполнения бюджета нефтедолларами в других странах... Именно для перекрытия таких лазеек в санкционном плане группой Макфола-Ермака нашим союзникам предложен механизм вторичных санкций, который позволит подвести под ограничения также посредников, причастных к подсанкционным компаниям", – написал Ермак в Telegram.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Евросоюз может на грядущей неделе ввести поэтапный запрет на поставки российской нефти. Дебаты касательно санкций должны продолжиться на этих выходных, а уже после этого Европейская комиссия представит постпредам блока предложение по запрету на импорт из страны-террориста.