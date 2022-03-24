Один из мировых лидеров по производству сигарет уходит из России

Один из крупнейших производителей табачных изделий в мире – американская компания Philip Morris International Inc. – объявила о ряде шагов, предпринятых в процессе ухода с рынка России. В частности, она уже сняла с продажи ряд сигаретных брендов, а также прекратила выпуск ряда своих продуктов – сократив таким образом производство.

Об этом сообщила пресс-служба Philip Morris International Inc. Также там напомнили, что ранее уже объявили о сворачивании производства в России. В осуществление этого компания:

прекратила выпуск ряда своих сигаретных продуктов в РФ;

приостановила маркетинговую деятельность в стране;

отменила все запуски продуктов, запланированные на 2022 год в России – в т.ч., флагманского продукта для нагревания табака, начало продаж которого планировалась на март.

отменил планы по производству более 20 млрд стиков для вышеупомянутого флагманского продукта, "а также связанные с этим текущие инвестиции в размере 150 млн долларов.

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"Наше внимание и все наши усилия за последние четыре недели были направлены на обеспечение безопасности наших украинских коллег. Мы солидарны с невиновными мужчинами, женщинами и детьми, которые страдают [от агрессии России]", – подчеркнули в компании.

В свою очередь, французский автопроизводитель Renault сообщил о приостановлении деятельности в России. "Состоялось заседание Совета директоров Группы Renault. На нем было утверждено, что [с 23 марта 2022 года] деятельность Renault Group на заводе в Москве приостановлена", – говорится в сообщении компании.

Отметим, что на своем московском заводе Renault собирает для России целый ряд моделей авто. В частности:

Duster;

Arkana;

Kaptur;

Ниссан Terrano.

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