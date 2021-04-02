Облгаз Фирташа оштрафовали на 75 млн гривен: названы причины

Антимонопольный комитет оштрафовал "Львовгаз" украинского олигарха-беглеца Дмитрия Фирташа на 75,6 млн гривен.

Причина такого решение – злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по распределению газа. Об этом говорится в решении АМКУ.

"Львовгаз" входит в группу "Региональная газовая компания". В нее также входят 19 газораспределительных компаний, которые обслуживают 8 млн потребителей.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский и его команда в последние месяцы инициировали ряд шагов, свидетельствующих о готовности снизить влияние олигархов в Украине.

По ее словам, путем временного восстановления государственного регулирования цен на энергоносители Зеленский смог нивелировать негативное влияние олигарха Дмитрия Фирташа.

Вскоре сам Зеленский в новом видео обратился к крупным украинским бизнесменам, среди которых и Фирташ. Он отметил, что главный принцип справедливости, которого хочет достичь украинская власть, заключается в проведении границы между крупным бизнесом и олигархическим классом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта он был освобожден под рекордный залог 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского бизнесмена в Испанию. Фирташа обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Он отрицает обвинения.

Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.

Позже стало известно, что адвокаты Фирташа подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Он останется в Австрии, пока суд не примет решение по ходатайству.