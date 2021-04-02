Облгаз Фірташа оштрафували на 75 млн гривень: названо причини

Антимонопольний комітет оштрафував "Львівгаз" українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа на 75,6 млн гривень.

Причина такого рішення – зловживання монопольним становищем на ринку послуг з розподілу газу. Про це йдеться у рішенні АМКУ.

"Львівгаз" входить до групи "Регіональна газова компанія". У неї також входять 19 газорозподільних компаній, які обслуговують 8 млн споживачів.

Нагадаємо, прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський і його команда в останні місяці ініціювали низку кроків, які свідчать про готовність знизити вплив олігархів в Україні.

За її словами, шляхом тимчасового відновлення державного регулювання цін на енергоносії Зеленський зміг нівелювати негативний вплив олігарха Дмитра Фірташа.

Згодом сам Зеленський у новому відео звернувся до великих українських бізнесменів, серед яких і Фірташ. Він зазначив, що головний принцип справедливості, якої хоче досягти українська влада, полягає у проведенні межі між великим бізнесом та олігархічним класом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили до слідчого ізолятора.

Однак уже 21 березня його звільнили під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського бізнесмена в Іспанію. Фірташа звинувачували в хабарі у розмірі 18,5 млн доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Він заперечує звинувачення.

Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів у Індії. Також юристи бізнесмена заявили, що їхнього клієнта нібито взагалі не звинувачували у США.

25 червня 2019 року Верховний суд Австрії погодився екстрадувати Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.

Пізніше стало відомо, що адвокати Фірташа подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Він залишиться в Австрії, поки суд не ухвалить рішення за клопотанням.