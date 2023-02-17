Новые цены на квартиры: сколько стоит "квадрат" в Киеве

Квадратный метр на вторичном рынке Киеве подешевел. За последние полгода цены снизились почти на 3 000 грн – с 52 870 грн до 50 011 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: чаще всего встречается цена в 44 200 грн за "квадрат" – таких объявлений 8,1% от общего количества.

Также "популярной" является цена в 41 600 грн – 8%. А кроме того:

39 000 грн – 7,4%;

46 800 грн – 7,2%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" в 7 800 грн, 114 400 грн и 130 000 грн. Таких объявлений всего по 0,1%.

Какие цены по районам

Самые низкие цены на "квадрат", по данным аналитиков, в Деснянском районе – 40 098 грн. За ним идут:

Святошинский – 46 384 грн;

Дарницкий – 46 398 грн;

Оболонский – 46 924 грн;

Днепровский – 47 185 грн.

Дороже всего квадратные метры стоят на Печерске – 78 157 грн. Далее следуют:

Шевченковский район – 61 552 грн;

Голосеевский – 58 915 грн;

Соломенский – 51 480 грн;

Подольский – 48 880 грн.

Квартиры дешевеют только в Киеве

Примечательно, что, по данным ЛУН, за последние 3 месяца Киев стал единственным городом в Украине, в котором подешевело жилье. Тем не менее его стоимость по-прежнему самая высокая в стране – готовая 1-комнатная квартира с ремонтом стоит в среднем 3,2 млн грн.

На втором месте – с большим отставанием – идет Львов, 2,1 млн грн. На третьем – Одесса. Здесь готовые "однушки" стоят в среднем 1,7 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине – прежде всего на вторичном рынке. По прогнозам, вверх цены пойдут в конце марта-начале апреля. Таким образом, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.

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