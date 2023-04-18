Нижние этажи и наличие газа уходят в прошлое? Какие квартиры для аренды ищут украинцы

Украинцы, которые ищут квартиры для аренды, возвращаются к стандартным требованиям и выбирают жилье по состоянию помещения, локации. Во время периодических отключений света, когда страна-агрессорка РФ обстреливала энергоинфраструктуру страны, люди искали в основном дома на нижних этажах домов и с наличием газовых поставок.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины. По его словам, требования потенциальных арендаторов возвращаются к предпочтениям довоенного периода.

"Сейчас стабилизировалась ситуация с электричеством, уже нет таких массовых обстрелов городов, поэтому люди возвращаются к стандартным требованиям: локация, состояние помещения. Уже не так обращается внимание на этажность, как это было раньше, на наличие газа, например, меньше обращают внимание. Поэтому мы возвращаемся к предпочтениям довоенного периода. Люди уже без каких-то дополнительных требований ищут себе жилье, просто под свои личные требования: кто-то любит верхние этажи, кто-то – нижние, кто-то любит, чтобы больше солнца было, кто-то – меньше и др.", – рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Украине весной цены на аренду квартир в Киеве, по всей вероятности, увеличатся на 10%, такой прогноз озвучил Пита. Приблизительно на столько же должно подорожать съем жилья в Киевской области.

"Я могу сказать, что тенденции в области будут схожи, предложение там есть. Учитывая, что в Киевской области, особенно городах, которые ближе к Киеву, аренда дешевле по ценам, спрос там тоже будет. Если у человека есть машина, а ему дешевле платить аренду, а это может быть дешевле на 20% по киевским ценам, то она будет искать в области", – сказал эксперт.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что цены на вторичном рынке недвижимости Киева снизились. За последний месяц средняя цена квадратного метра опустилась более чем на 1500 грн. – с 51 486 грн. до 49 829 грн. За месяц цены тоже снизились, хоть и почти незаметно – на 100 грн.

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