Старые цены больше не будут действовать: как изменится стоимость аренды в Киеве и области к лету

В Украине весной цены на аренду квартир в Киеве, вероятно, увеличатся на 10%. Приблизительно на столько же должен подорожать съем жилья в Киевской области.

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Причина – увеличение спроса на аренду весной. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

"Я могу сказать, что тенденции в области будут схожи, предложение там есть. Учитывая, что в Киевской области, особенно городах, которые ближе к Киеву, аренда дешевле по ценам, спрос там тоже будет. Если у человека есть машина, а ему дешевле платить аренду, а это может быть дешевле на 20% за киевские цены, то он будет искать в области", – сказал эксперт.

По его словам, есть активность на рынке аренды в Броварах, Вышгороде, Борисполе, Софиевской Борщаговке. Также активно возобновляются после деоккупации Ирпень и Буча.

"Уверен, там спрос также будет и цены будут подтягиваться в процентном значении до Киевских. То есть, что в Киеве аренда вырастет где-то на 10%, то и в таких городах, думаю, также цены отреагируют соответственно. Недавно еще опрос был, который показал, что часть украинцев планирует возвращаться в Украину весной, а это, думаю, где-то 1 млн точно. Среди них потенциальные арендаторы могут быть, что также добавит активности на рынке", – добавил Пита.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, цены на вторичном рынке недвижимости Киева снизились. За последний месяц средняя цена квадратного метра опустилась более чем на 1500 грн. – с 51 486 грн. до 49 829 грн. За месяц цены тоже снизились, хоть и почти незаметно – на 100 грн.

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