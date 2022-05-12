Nike расторг контракт с московским 'Спартаком'

Американский гигант Nike, специализирующийся на производстве спортивной одежды и обуви, решил завершить сотрудничество с московским футбольным клубом "Спартак". Причина – введенные против него санкции УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба "Спартака". "Компания Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что, в соответствии с вердиктом УЕФА, наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне", – говорится в сообщении.

В клубе также напомнили, что Nike была техническим спонсором "Спартака" с 2005 года. Т.е., практически 17 лет.

Напомним, что в сезоне-2021/22 "Спартак" дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Однако из-за развязанной Россией войны в Украине УЕФА отстранил его от дальнейшего участия в турнире.

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Позднее УЕФА объявил о решении вообще не допускать российские клубы до участия в европейских клубных турнирах в рамках сезона-2022/23. Так же от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА отстранена и сборная России.

В свою очередь, другой американский гигант – Apple – ввел собственные санкции против России. Так, на территории РФ фактически больше нельзя произвести оплату в App Store через мобильный телефон. О проблемах сообщили клиенты таких российских мобильных операторов операторов, как "Мегафон" и Yota.

"App Store в России больше не принимает оплату из-за мобильных платежей. Apple с начала войны поддерживает Украину и вышла с российского рынка", – сообщил у себя в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне начали подавать судебные иски против иностранных компаний, которые ограничили или прекратили работать в РФ из-за войны в Украины. В частности, в рамках коллективного иска жители России потребовали от Apple 90 млн рублей ($1,28 млн) за "моральный ущерб". А от Netflix – 60 млн рублей ($845 тыс.).