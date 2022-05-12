Россиянам отказываются продавать билеты на круизы

Круизные компании отказываются от сотрудничества с россиянами. Им перестали продавать билеты. Тем гражданам страны-агрессора, которые уже оплатили услугу, предоставят возможность отправиться в путешествие, однако новые билеты для них продавать не будут.

Об этом сообщает профильное издание АТОР. Так, среди компаний, которые уже отказались от сотрудничества с россиянами, Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises. "Агенты – партнеры Costa Cruises – получили от оператора сообщение (есть в распоряжении редакции "Вестника АТОР"), что более не будут принимать заявки на круизы от "граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в сообщении.

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Также перестали продавать билеты россиянами Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line, Quark Expeditions. Официальная позиция: компании не хотят попасть под санкции, поэтому перестали сотрудничать с российским рынком.

Своим партнерам представители круизных компаний в России сообщили, что не готовы продолжать сотрудничество, так как это может привести к финансовым рискам.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Тунис, несмотря на войну в Украине, направит в Россию самолеты для перевозки туристов. Власти страны не хотят терять отдыхающих и отмечают, что РФ – важный для них рынок. Египет, который тоже ориентирован на российский туристов, пока что согласен возить к себе граждан страны-агрессора, однако уже активно привлекает отдыхающих из других стран.