Apple вводит санкции против России: запретила оплату в App Store через мобильный телефон

На территории РФ фактически больше нельзя произвести оплату в App Store через мобильный телефон. О проблемах сообщили клиенты таких российских мобильных операторов операторов, как "Мегафон", Yota и МТС.

"App Store в России больше не принимает оплату из-за мобильных платежей. Apple с начала войны поддерживает Украину и вышла с российского рынка", – сообщил у себя в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В то же время, по информации росСМИ, российские пользователи Apple начали жаловаться на проблемы при пополнении счета Apple ID по телефону. В частности, о проблемах заявляли клиенты "Мегафон", Yota и МТС.

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При этом, отмечается, одному из изданий в поддержке Apple подтвердили, что оплата App Store и пополнение счета Apple ID через мобильные номера МегаФона и Yota больше не работают. Поскольку компания отключила эту функцию для операторов из-за санкций.

Впрочем, замечается, некоторые через некоторые операторы таки "пропускают" оплаты. Речь, в частности, идет о:

МТС;

Билайне.

Впрочем, информации о том, являются ли они исключениями, либо вскоре тоже будут внесены в "санкционный список" Apple, пока нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне начали подавать судебные иски против иностранных компаний, которые ограничили или прекратили работать в РФ из-за войны в Украины. В частности, в рамках коллективного иска жители России потребовали от Apple 90 млн рублей ($1,28 млн) за "моральный ущерб". А от Netflix – 60 млн рублей ($845 тыс.).