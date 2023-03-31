Нет четкого плана: в НБУ указали на проблемы в заявлении Raiffeisen Bank об уходе из России

Национальный банк Украины (НБУ) приветствовал решение австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) продать "дочку" в России. Впрочем, в НБУ обратили внимание, что заявление австрийского банка не содержит конкретного плана. А кроме того добавили – выход группы с российского рынка через сделку со Сбербанком неприемлем.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. "Заявление не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска "стратегических вариантов будущего" к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению или деконсолидации "Райффайзенбанка Россия" из группы", – объяснили свою позицию в НБУ.

В украинском регуляторе отметили, что рассчитывают на усилия RBI по выходу с российского рынка. При этом глава НБУ Андрей Пышный обратился к набсовету RBI и подчеркнул неприемлемость потенциального выхода Raiffeisen Bank из России путем обмена активами с подсанкционным Сбербанком в Австрии.

При этом НБУ напомнил, что такие решения не влияют на работу "Райффайзена" в Украине. "Райффайзен Банк в Украине как системно важный банк, способствующий поддержанию финансовой стабильности в стране в разгар войны, имеет поддержку НБУ", – заверил регулятор.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно заявлению CEO RBI Йоханна Штробля, RBI решил продать российскую "дочку". Если же сделать этого не удастся, ее выведут из периметра группы. Тем не менее полностью из РФ группа уходить не будет – чтобы не потерять местную лицензию.

Ранее российскую "дочку" Raiffeisen Bank International уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам. Кроме того, Райффайзен Банк Россия на своем сайте признает существование "республик" "ЛНР" и "ДНР", а войну в Украине банк называет "спецоперацией".

После этого Райффайзен Банк попал на радары властей США. В феврале 2023 года управление американского Минфина начало расследование деятельности банка в России, а также во временно оккупированных районах Украины и Сирии. Потенциально это может привести к введению санкций против австрийского банка.

На этом фоне "Райффайзен " ограничил операции в России. В частности прекратил открывать новые валютные счета российским компаниям, а также ужесточил условия валютных переводов для физлиц.

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