Нацполиция разоблачила многомиллионные растраты украинской зерновой госкорпорации: что известно

Национальная полиция разоблачила масштабные злоупотребления руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) на сотни миллионов гривен. Должностные лица корпорации совместно с субъектами хозяйствования наладили преступную схему растраты имущества ГПЗКУ.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Telegram. Как выяснилось, должностные лица ГПЗКУ проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. Также они занижали цену и не совершали предоплату товара.

Кроме того, полиция информирует о фактах злоупотребления должностных лиц при заключении договоров о страховании имущества. Тариф за оформленными документами был в 3-5 раз выше рыночной цены подобных услуг.

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Сейчас правоохранительные органы проводят санкционированные обыски в помещениях ГПЗКУ, в офисах субъектов хозяйствования и по месту жительства фигурантов данного дела. Обыски проводятся на территории нескольких областей. Уже изъята документация и электронные носители информации, которые подтверждают противоправную деятельность должностных лиц.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили масштабную преступную схему с реестром документов моряков, которая приносила организаторам до $150 млн в год. Отмечается, что Госреестр документов моряков фактически попал в руки частных лиц. Морякам не нужно было проходить учебные курсы и медобследования. Они были вынуждены платить за свою переаттестацию и дипломирование от $3 до 8 тыс.

"Создавались некие препятствия на разных этапах с момента регистрации в системе, подачи документов, записи на экзамен, сдачи экзамена. К примеру, было невозможно сдать экзамен даже при условии предоставления правильных ответов на все вопросы теста", – заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшему народному депутату, экс-владельцу банка "Финансы и кредит" и миллиардеру Константину Жеваго избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение суд принял заочно.