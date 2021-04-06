Нардепы предложили запретить использование в Украине популярного в строительстве материала

В Украине могут полностью запретить использовать все виды асбеста и материалы и изделия, которые его содержат, к примеру – шифер.

Соответствующая норма внесена в законопроект №4142 "О системе общественного здоровья", опубликованный на сайте Верховной Рады. 4 апреля этот документ был принят в первом чтении.

Проект закона подготовлен профильным парламентским комитетом по вопросам здравоохранения, в который входят представители разных политических сил.

Парламентарии предлагают на законодательном уровне ввести понятие "общественного здоровья", создать новую структуру, которая будет его курировать, и др.

В статье 25 этого проекта есть норма о запрете асбеста в любых технологических процессах и при строительно-монтажных работах на всех без исключения объектах.

В этот перечень попадают и кровельные материалы, некоторые утеплители, водопроводные трубы и т.п.

Отметим, что асбест – это минерал класса силикатов, канцероген, который вызывает онкологию.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров добавил в список товаров из России, которые запрещенных к ввозу в Украину, ряд позиций. В частности, под запрет попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага.