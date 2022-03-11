Находят даже криптокошельки: Госфинмониторинг Украины добился исключения РФ из ряда организаций

Госфинмониторинг Украины добился исключения РФ из ряда международных организаций, кроме того, вместе с Минцифрой они разыскивают криптообменники, которые связаны с подсанкционными банками, находят имущество тех, кто причастны к военной агрессии России.

Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. Так, всего за несколько недель удалось:

При участии Госфинмониторинга еще 25 февраля приостановлено членство РФ в Комитете экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Россия лишена права и возможности влиять на антилегализационные меры в рамках Совета Европы (США).

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Начиная с 5 марта подразделение финансовой разведки РФ лишено права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы (направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные иностранные ПФР и получать ответы).

Госфинмониторинга направил обращение с просьбой исключить РФ из FATF и включения РФ в черный список FATF. На основании указанных обращений 04.03.2022 г. FATF опубликовал Публичное заявление в связи с трагическими событиями в Украине

По результатам рабочих контактов с МИД Украины Госфинмониторингом приняты меры по подготовке к предоставлению премьер-министра Украины на подпись обращений к руководителям Правительств государств-членов FATF относительно содействия исключению РФ из FATF и включению РФ в черный список FATF.

Госфинмониторингом проведена коммуникационная работа с ключевыми представителями общественного сектора Украины по привлечению других формальных неформальных контактов к дальнейшей изоляции РФ в антилегализационной сфере.

Госфинмониторингом направлено письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (от 09.03.2022 № 609/210-09) о прекращении Соглашения между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Что сделали в Украине?

Совместно с Минцифрой и экспертами выявляют криптообменники, которые связаны с подсанкционными банками (Сбербанк и другие), с целью полного блокирования их хостинга;