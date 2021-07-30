"Нафтогаз" объяснил ситуацию с премиями для правления компании
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий членам правления по итогам работы в I полугодии 2021 года. Однако пока такие премии компанией не выплачивались.
НАК "Нафтогаз Украины" воздерживается от интерпретаций и толкований соответствующего решения наблюдательного совета. Об этом представители компании сообщили в комментарии OBOZREVATEL.
До этого наблюдательный совет "Нафтогаза" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года и определил их премии за год в размере 126 млн грн. Набсовет также просил НАК утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий.
В частности, руководство НАК "Нафтогаз" в 2020-м суммарно получило 610,1 млн грн вознаграждения. При этом компания в минувшем году получила убыток в 19 млрд грн.
Размер вознаграждений членов правления устанавливает наблюдательный совет. В своем письме глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко просил набсовет на заседании рассмотреть и утвердить подготовленный отчет по вознаграждениям.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции назвало незаконным назначение Юрия Витренко на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". В связи с этим НАПК отмечает, что соответствующий контракт необходимо отменить.
В частности, было нарушено требование закона "О предотвращении коррупции". Оно предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Об этом говорится в предписании председателя НАПК Александра Новикова.
Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работало на должности до увольнения. Нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией.
Позже сам Витренко назвал незаконным предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о назначении его на должность главы национальной акционерной компании. По его словам, выводы НАПК свидетельствуют о типичном примере "избирательного правосудия" и предвзятого отношения.
После этого глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко. Это произошло из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.