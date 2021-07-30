'Нафтогаз' объяснил ситуацию с премиями для правления компании

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий членам правления по итогам работы в I полугодии 2021 года. Однако пока такие премии компанией не выплачивались.

НАК "Нафтогаз Украины" воздерживается от интерпретаций и толкований соответствующего решения наблюдательного совета. Об этом представители компании сообщили в комментарии OBOZREVATEL.

До этого наблюдательный совет "Нафтогаза" положительно оценил достижения членов правления за первую половину 2021 года и определил их премии за год в размере 126 млн грн. Набсовет также просил НАК утвердить условия банковской гарантии для обеспечения выплат этих премий.

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В частности, руководство НАК "Нафтогаз" в 2020-м суммарно получило 610,1 млн грн вознаграждения. При этом компания в минувшем году получила убыток в 19 млрд грн.

Размер вознаграждений членов правления устанавливает наблюдательный совет. В своем письме глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко просил набсовет на заседании рассмотреть и утвердить подготовленный отчет по вознаграждениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции назвало незаконным назначение Юрия Витренко на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". В связи с этим НАПК отмечает, что соответствующий контракт необходимо отменить. В частности, было нарушено требование закона "О предотвращении коррупции". Оно предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Об этом говорится в предписании председателя НАПК Александра Новикова.