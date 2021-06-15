Витренко назвал действия НАПК незаконными и пообещал обжаловать их в суде

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал незаконным предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о назначении его на должность главы национальной акционерной компании. По его словам, выводы НАПК свидетельствуют о типичном примере "избирательного правосудия" и предвзятого отношения.

"Прежде всего, для применения ограничений предусмотренных законом, обязательным условием является наличие у должностного лица соответствующих полномочий на подготовку или принятие участия в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. Такие полномочия в отношении "Нафтогаза" у меня отсутствовали", – заявил Витренко. Об этом пресс-служба НАК сообщила в комментарии OBOZREVATEL.

"Также добавлю, что Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабмин. При этом, как исполняющий обязанности министра я не входил в состав Кабинета министров, а соответственно и не голосовал при принятии решений Кабинетом министров. Также я не был руководителем или членом НКРЭКУ", – подчеркнул Витренко.

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По его словам, выводы НАПК противоречат букве закона. Смысл ограничений, изложенных в законе "О предупреждении коррупции", заключается в том, чтобы чиновники не оказывали преференций частным лицам в расчете на дальнейшее трудоустройство или получения другой выгоды. В случае с Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган – правительство Украины.

"Решение о моем назначении принял Кабмин, поэтому вообще абсурдно в такой ситуации говорить, что за мою деятельность в интересах лица частного права меня "отблагодарило" это лицо, взяв меня на работу... Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить чья правовая позиция является более обоснованной", – резюмировал председатель правления НАК" Нафтогаз Украины ".

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции назвало незаконным назначение Юрия Витренко на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". В связи с этим НАПК отмечает, что соответствующий контракт необходимо отменить.

В частности, было нарушено требование закона "О предотвращении коррупции". Оно предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Об этом говорится в предписании председателя НАПК Александра Новикова.

Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал на должности до увольнения. Нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией.

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