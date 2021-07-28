'Нафтогаз' премировал четырех членов правления наперед, за 2021 год – СМИ

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на заседании 25 июня положительно оценил итоги работы за I полугодие 2021 года четырех членов правления и определил размеры премий по итогам работы за год.

Об этом сообщили в Департаменте по интегрированным коммуникациям Нафтогаза в ответ на информационный запрос УНИАН.

Речь идет о членах правления НАК Отто Арнолде Ватерландере, Петрусе Стефанусе ван Дріле, Сергее Переломы и Ярославе Теклюке.

"Кроме того, наблюдательный совет принял решение, что компания должна утвердить общие условия банковской гарантии как механизм обеспечения выполнения ею обязательств по выплате премий по итогам работы за год, премий за реализацию целей в среднесрочных проектах, а также объемов выходного пособия в соответствии с условиями трудовых договоров для вышеупомянутых членов правления", - отметили в Департаменте.

Видео дня

В компании уточняют, что общая сумма премий составляет около 126 млн грн (размер 17 месячных окладов членов правления, которые занимают ряд должностей в Группе Нафтогаз).

Вместе с суммой потенциальной выходного пособия (12 месячных окладов) сумма, которую Компания должна сейчас выделить для покрытия этих выплат безотзывной банковской гарантией, составляет около 215 млн грн до налогообложения, что составляет 29 месячных окладов каждого из упомянутых выше членов правления, занимающих ряд должностей в Группе Нафтогаз, и около 173 млн грн после налогообложения.

Банковская гарантия должна быть осуществлена 15 декабря 2021 года, или, в случае прекращения трудового договора с соответствующим работником – в течение 2021 года.

В решении отдельно указано, что результаты деятельности в течение II полугодия 2021 года не учитываются и должны еще оцениваться наблюдательным советом.

"То есть логично предположить, что наблюдательный совет может определить премии за работу соответствующих членов правления во втором полугодии 2021 года или по итогам работы за 2021 год. Также отмечается, что в премии за реализацию целей в среднесрочных проектах не учитываются результаты деятельности в течение оставшейся части 2021 года и 2022 года. Следовательно, возможно принятие решений со стороны наблюдательного совета относительно предоставления и таких премий", - говорится в ответе на запрос.

Из полученных документов следует, что рассматривать вопрос о выполнении соответствующего решения наблюдательного совета нужно, учитывая ряд фактов: до сих пор не утверждено положение о вознаграждении членов исполнительного органа компании; размер премий определен по итогам работы за 2021 год, хотя он еще не закончился; финансовая отчетность за I полугодие 2021 года еще не готова; другие работники НАК не имеют схожих условий вознаграждения; в финплане "Нафтогаза" не заложена сумма для обеспечения такой банковской гарантии.